I FANTASMI DI PORTOPALO/ Oggi, lunedì 27 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

I FANTASMI DI PORTOPALO, OGGI NON VA IN ONDA (lunedì 27 febbraio 2017) - Nuovo appuntamento con la fiction sul piccolo schermo di Rai 1 stasera, lunedì 27 febbraio 2017: la prima rete nazionale, però, non trasmetterà una nuova puntata de I fantasmi di Portopalo. Il prodotto per il piccolo schermo - che ha visto Beppe Fiorello nei panni del protagonista, Saro Ferro (il nome reale del pescatore è Salvo Lupo) - era infatti composto da due puntate, che hanno preso il via lo scorso 20 e 21 febbraio 2017, lunedì e martedì sera. I fantasmi di Portopalo è stato un vero successo in termini di ascolti: la storia della tragedia avventura nel Mediterraneo nella notte di Natale del 1996 ha incollato davanti al video 6 milioni e 454mila telespettatori, con il 24.6% di share, la prima sera; raggiungendo il 25.4% con 6 milioni e 620 nella seconda serata. È anche vero che la proposta di casa Rai per oggi schiera un’altra grandissima fiction campione di audience. I due nuovi episodi de Il commissario Montalbano prenderanno il via in prime time: più tardi è in programma “Un covo di vipere”, e la settimana prossima andrà in scena “Come voleva la prassi”.

