I MERCENARI/ Su Rai 2 il film con Sylvester Stallone che ha diretto anche la regia, Jason Statham e Dolph Lundgren (oggi, 27 febbraio 2017)

I MERCENARI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: IL CAST - I mercenari, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 27 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola d'azione e avventura che è stata diretta e interpretata da Sylvester Stallore, accanto a lui figuri altri valorosi attori come Jason Statham, Dolph Lundgren e Jet Li. Il film I mercenari è stato realizzato nel 2010 negli Stati Uniti. Il film ha ottenuto un riscontro positivo nel pubblico e ha fatto guadagnare in tutto più di 312 milioni di dollari. I critici hanno dato alla pellicola una votazione di 6.5 su 10. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

I MERCENARI, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - In Somalia, alcuni americani sono stati rapiti da un gruppo di uomini dediti alla pirateria. A ridare la libertà agli ostaggi, ci sono dei mercenari, che fanno parte di una banda, guidata da Barney Ross. Agli ordini di Barney ci sono Lee, che sa usare benissimo i coltelli, Hale, che conosce le armi impiegate dal Pentagono, Yang, che ha combattuto in Vietnam e Toll, che sa bene come utilizzare le bombe e dove piazzarle. I mercenari allora, sventato il tentativo di sequestro da parte dei pirati, ritornano negli Stati Uniti. Un giorno Toll chiama tutto il gruppo a riunirsi nel loro covo, che si trova a New York. L'uomo spiega ai suoi amici che gli è stato proposto un nuovo lavoro, che prevede un viaggio nell'inferno. Il capo dei Mercenari, Barney, decide di accettare la missione, anche perchè è ben pagata. Ross allora incontra il committente della missione, che si chiama Mr. Church. Costui dice al mercenario che lui e i suoi uomini, in cambio di parecchio denaro, devono rovesciare il dittatore di un picccolo stato messicano di nome Vilena. Il capo di questo stato è il generale Garza. Barney e Lee partono per l'isola di Vilena. Giunti in un locale, incontrano una ragazza di nome Sandra, la giovane spiega ai mercenari che l'isola non è più un posto di pace a causa degli affari sporchi che gli americani compiono. Ad un tratto Ross viene a sapere che Sandra è la figlia del generale Garza. Un gruppo di militari cerca di attaccare Barney e il suo amico Lee, ma i due riescono a portare via Sandra. Arrivati al porto, salgono su un elicottero, ma non riescono a far salire sul mezzo Sandra, che rimane in Messico. I mercenari hanno quindi scoperto che il generale Garza permette che sulla sua isola venga prodotta della cocaina, la quale viene poi venduta e il ricavato va soprattutto a finire nelle tasche del dittatore e di alcuni malavitosi americani. Tutto questo traffico era stato dunque denunciato da Sandra, al di là del fatto che la ragazza fosse la figlia di Garza. Barney non riesce a scordare il coraggio di Sandra e, alla fine, Ross decide di tornare in Messico per la salvare la giovane. Dopo varie difficoltà i mercenari liberano Sandra e rovesciano la dittatura di Garza. Sull'isola ritorna la pace e la figlia del dittatore ringrazia Ross e i suoi uomini valorosi.

