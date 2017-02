IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO/ Anticipazioni e news: Barbara De Rossi prossima protagonista della fiction (oggi, 27 febbraio 2017)

IL BELLO DELLE DONNE 4, ALCUNI ANNI DOPO, ANTICIPAZIONI E NEWS: ARRIVA BARBARA DE ROSSI (OGGI, 27 FEBBRAIO) - Il bello delle donne 4, Alcuni anni dopo ha in programma un doppio appuntamento questa settimana, nelle serate di mercoledì e giovedì: un appuntamento che regalerà al pubblico il gran finale di stagione. Il settimo episodio sarà incentrato sulla storia di Luca Manfridi, il coiffeur del salone di bellezza interpretato da Massimo Bellini, ma non mancheranno anche altre storie per i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset. Come riportato dalla pagina Facebook della fiction, il prossimo 1 marzo farà capolino Barbara De Rossi, nei panni di una madre che si troverà ad affrontare un figlio decisamente problematico. Quali sfide dovrà gestire per aiutare il giovane? In quali guai si sarà cacciato? Barbara De Rossi ha guidato il programma di Rai 3, Amore criminale, per tre stagioni consecutive e di recente è passata al timone de Il terzo indizio, trasmissione in onda invece su Rete 4. Anche la sua carriera di attrice è molto, molto ricca: in tanti la ricorderanno di recente impegnata in L’onore e il rispetto - Parte quarta, ma anche in Le tre rose di Eva e Pupetta - Il coraggio e la passione. Curiosi di ritrovarla sul piccolo schermo con questo nuovo ruolo?

© Riproduzione Riservata.