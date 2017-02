IL SEGRETO / Anticipazioni puntata 27 febbraio: Rafaela respinge Ramiro, Camila si lega a Elias

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 FEBBRAIO: CAMILA APRE UNA PROFUMERIA? - Dopo l'avvincente puntata serale della domenica, Il Segreto torna domani su Canale 5 ripartendo dalle novità riguardanti la famiglia Dos Casas. Con la partenza dei Santracruz - Moliner per il viaggio di nozze, l'attenzione sarà quasi completamente concentrata su Hernando e Camila, oltre che sul nuovo progetto di quest'ultima. La cubana, infatti penserà di inaugurare una nuova attività che potrà permetterle di sentirsi realizzata professionalmente, dando anche la possibilità a Beatriz di uscire di casa. L'idea sarà quella di aprire una profumeria, nella quale vendere i profumi e i saponi prodotti dalle imprese del marito. Il progetto verrà supportato da Elias, mentre Hernando non sembrerà troppo felice di sapere la moglie e la sua protetta così coinvolti negli affari degli altri compaesani. Eppure il signor Dos Casas sarà costretto a rendersi conto di come la moglie sia donna caparbia e decisa, tanto da non ascoltare i suoi consigli. E forse sarà proprio questo ad apprezzare di lei...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 27 FEBBRAIO: CRESCE LA GELOSIA DI HERNANDO - La decisione di Camila di aprire una profumeria a Puente Viejo troverà la completa approvazione di Elias, sempre più coinvolto negli affari della signora Dos Casas. Nella puntata de Il Segreto che andrà in onda domani a partire dalle ore 16:20, Hernando faticherà a nascondere il suo malcontento di fronte a questa amicizia che si farà giorno dopo giorno più solida. I suoi sentimenti nei confronti della moglie, infatti, saranno sempre più evidenti tanto che l'uomo aprirà il suo cuore, raccontando a Rogelia questo importante cambiamento. Ma avrà motivo di essere geloso del rapporto che si è venuto a creare tra la moglie e il chimico? Per ora, sembra proprio di no: Camila non avrà nessuna intenzione di tradire il marito che, al contrario, cercherà di coinvolgere in ogni sua decisione o breve viaggio, relativo all'apertura della sua nuova attività. Ma Hernando non sarà una persona facile da addolcire...

IL SEGRETO, DOVE SIAMO ARRIVATI - Dopo il doppio matrimonio che a Puente Viejo ha unito Lucas a Sol e Severo a Candela, Donna Francisca si è recata alla Miel Amarga per giurare vendetta nei confronti dei novelli sposi. La matrona, che già altre volte nel corso delle puntate de Il Segreto ha dato prova di non perdonare gli affronti dei suoi nemici, ha promesso ai Santacruz che farà di tutto pur di togliere al più presto il sorriso dai loro volti, e visti i precedenti possiamo immaginare che terrà fede alla sua parola. Severo, però, in questo momento sta combattendo una nuova battaglia contro un nemico insospettabile. Si tratta di Hernando, che ha deviato il corso dell’acqua che sorge nelle sue terre per lasciare a secco le tenute del suo rivale. Carmelo, determinato a risolvere la situazione ed evitare un danno economico importante, ha chiesto l’aiuto di Alfonso, ma per il momento il parere dell’oste, grande esperto in fatto di terreni, non ha contribuito alla risoluzione della questione. A Los Manantiales Camila ha invece cercato per l’ennesima volta di abbattere quel muro che la separa da suo marito. Stavolta, però, la donna sembra aver toccato le corde giuste, intuendo che dietro ai timori del suo consorte ci sia un passato pieno di sofferenza. Nuovi problemi, invece, per Ramiro, che ha cercato di aprire il suo cuore a Rafaela senza ottenere alcun risultato. La nuova arrivata, però, ha iniziato a rivolgere le sue attenzioni a Matias, che sin da subito non ha nascosto il suo imbarazzo di fronte ai suoi modi così disinvolti

