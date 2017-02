ISOLA DEI FAMOSI 2017, RISSA SFIORATA TRA MORENO E RAZ DEGAN? NERVI SEMPRE PIÙ TESI (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - L’atmosfera è sempre più pesante sull’Isola dei famosi 2017. Raz Degan si è allontanato dal gruppo per vivere come un eremita e i rapporti tra lui e gli altri naufraghi sono sempre più tesi. In particolare è il giovane rapper Moreno l’ultimo ad aver bisticciato con l’israeliano. Come riporta Gingergeneration.it in Honduras si sarebbe addirittura sfiorata la rissa tra i due. Il motivo del contendere questa volta sarebbe stato un telo che Raz si sarebbe portato via nel suo “trasloco”, nonostante servisse per proteggere il fuoco. Una volta accortisi che mancava, i naufraghi avrebbero chiesto all’ex modello di restituirlo, senza però ottenere la risposta sperata. Un contendere che avrebbe quasi portato Moreno e Raz alla rissa ma che si sarebbe invece poi risolto senza zuffe. Degan ha restituito il telo che però è volato via, come una sorta di lezione per tutti. L’episodio però solo l’ultimo di una serie e non è detto che tutta questa tensione non esploda proprio stasera nella diretta su Canale 5.

© Riproduzione Riservata.