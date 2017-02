Il Segreto/ Video replica puntata 26 febbraio: nuovo scontro tra Hernando e Camila

IL SEGRETO, VIDEO REPLICA PUNTATA 7 FEBBRAIO - Nelle ultime puntate de Il Segreto, i telespettatori hanno assistito al matrimonio di Sol, Lucas, Candela e Severo. Donna Francisca, però, è caduta in un tranello e non ha scoperto il vero luogo dove si sarebbero celebrate le nozze. Intanto, Raimundo e Matias hanno deciso di restituire le matrici. Nel frattempo, Carmelo è intento a comprendere come quale sia il piano di Hernando. Quest'ultimo, intanto, continua ad avere discussioni con Camila, che ha invece conquistato la fiducia di Beatriz. Rosario racconta la verità su Rafaela. Quest'ultima è sposata e in passato il marito l'ha maltrattata. Nel corso della puntata del 26 febbraio, Donna Franscisca è infuriata per non aver impedito il matrimonio dei Santacruz e se la prende con Don Berengario. Carmelo consiglia Severo di partire per l'Italia insieme a Candela. Il Saltacruz, però, non vorrebbe lasciare solo l'amico, in quanto Hernando sembra avercela con loro. Hipolito ha forti dolori alla pancia e Gracia e Dolores capiscono che la causa sono i tamarindi di Onesimo. Hernando confessa a Beatriz di provare un forte sentimento nei confronti dei suoi genitori e che lui cercherà di prendersi cura di lei per loro. Don Anselmo va alla Miel Amarga per salutare Sol, Lucas, Candela e Severo prima della loro partenza. In quel momento giunge Donna Francisca che augura loro una felice luna di miele. Matias e Raimundo sono pronti a tornare indietro le matrici. Quando il giovane va a cercarle non le trovano. A quel punto arrivano Emilia e Alfonso con in mano la valigia con le matrici. I due coniugi sono arrabbiati e Matias cerca di spiegare le loro motivazioni. Emilia non trova giusto che Raimundo sia riuscito a trascinare anche Matias. Camila chiede a Hernando di accompagnare lei e Beatriz alla Puebla. L'uomo, però, rifiuta l'invito. Don Berengario e Don Anselmo discutono e il primo anticipa che denuncerà al Vescovo il doppio matrimonio. Don Anselmo, però, riesce a convincerlo a non commettere un simile errore. Carmelo chiede aiuto ad Alfonso, al fine di scoprire dove Hernando ha deviato i canali dell'acqua.Rafaela inizia a corteggiare Matias. Camila chiede nuovamente a Hernando di andare con lei e Beatriz alla Puebla e da qui nasce un'altra dura discussione. Camila vorrebbe essere amata da Hernando e cerca di convincerlo a lasciarsi andare e lo minaccia che scaverà nel suo ufficio. L'uomo reagisce male e le chiede di finirla, altrimenti dovrà mandarla a Cuba. Ramiro cerca di avvicinarsi a Rafaela, ma lei lo respinge. Hernando si trova in difficoltà, in quanto sa che prova qualcosa per Camila e vorrebbe che la situazione per loro fosse stata diversa. Mariana e Gracia sono agitate per i lavori in corso del loro negozio, organizzati da Nicolas. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 26 FEBBRAIO DE IL SEGRETO.

