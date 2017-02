Il commissario Montalbano / Anticipazioni, Un covo di vipere: puntata 27 febbraio 2017, l’omicidio di Cosimo Barletta

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 27 FEBBRAIO 2017: UN SUCCESSO DI ASCOLTI ANNUNCIATO? - Torna su Rai 1 Il commissario Montalbano: si tratta di un successo già annunciato per la prima rete nazionale. La serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con Luca Zingaretti nel ruolo di protagonista non è davvero seconda a nessuno in quanto a risultati di audience. Saranno due gli episodi inediti, "Un covo di vipere" e "Come voleva la prassi", ma in seguito - fino al prossimo 1° maggio - verranno anche proposte vecchie puntate della fiction che, oltre ad aver conquistato il pubblico italiano, è sbarcata in Paesi come Francia, la Svezia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, portando ugualmente a casa grandi soddisfazioni. I picchi di share hanno raggiunto anche il 40% in passato, con circa 10 milioni di telespettatori al seguito: senz'altro questo è uno dei motivi che ha fatto desistere L'Isola dei Famosi - celebre reality show di Canale 5 - dall'andare in diretta proprio al lunedì sera. Le prime puntate della nuova edizione dei naufraghi sono state trasmesse il primo giorno della settimana, ma a partire da oggi - 27 febbraio 2017 - e fino alla finale, traslocheranno al martedì sera. Il commissario Montalbano è un avversario più che temibile: diremmo piuttosto imbattile. E finalmente è pronto a tornare nelle case degli italiani, con due casi intricati e appassionanti.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 27 FEBBRAIO 2017: "UN COVO DI VIPERE" - "Un covo di vipere". L'imprenditore Cosimo Barletta viene trovato senza vita all'interno della sua casa al mare a Vigata: c'è un nuovo caso di omicidio per Il commissario Montalbano, che trae le prime conclusioni osservando la posizione in cui è stato ritrovato il cadavere. Sembra che Cosimo Barletta sia morto mentre si trovava seduto al tavolo del soggiorno, intento a sorseggiare il suo caffè: non ci sono segni di effrazione nell'abitazione, e questo naturalmente porta a pensare che l'assassino conoscesse bene Barletta, fosse quanto meno una persona degna di fiducia. Nessuno ha tentato di introdursi con la forza, e non ci sono segni di lotta o colluttazione che sottolineerebbero un tentativo di difesa da parte della vittima: ad ucciderlo è stato qualcuno che lo conosceva da vicino? Per Montalbano, il caso si complicherà, e parecchio, quando arriverà a scoprire che in realtà Cosimo altri non era che uno strozzino: un uomo senza cuore, freddo e crudele, che aveva rovinato moltissimi in città e che, come se non bastasse, portava nella sua rete ragazze giovani e belle per ricattarle e tenerle sotto il proprio giogo. Una persona, insomma, che aveva certo più di un nemico. Cosimo Barletta è morto per un colpo di pistola alla nuca: un esame approfondito svelerà però che era stato anche avvelenato in precedenza. Quasi come se due persone diverse avessero deciso di mettere fine alla sua vita proprio nello stesso giorno: chi è il responsabile?

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA 27 FEBBRAIO 2016: IL PERSONAGGIO DI GIOVANNA - Il nuovo episodio de Il commissario Montalbano in programma oggi su Rai 1 presenterà al pubblico il personaggio di Giovanna, interpretato da Valentina Lodovini. "...È un personaggio inquieto, una "dark lady". Viene chiamato in commissariato perchè ha a che fare con la vittima" ha spiegato Luca Zingaretti in un'intervista esclusiva rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni "E come tutti i familiari, gli amici e i condomini del palazzo della vittima, viene interrogata anche lei. Sul set con Valentina abbiamo sempre lavorato a stretto contatto. Montalbano va spesso a casa di Giovanna e poi... Non vi dirò come va a finire: è un giallo!". La Lodovini è un'attrice di origini umbre, ma toscana d'adozione, che ha alle spalle una carriera sul piccolo (ma soprattutto sul grande) schermo di tutto rispetto, da Benvenuti al Sud a Benvenuti al Nord, fino ad approdare ai più recenti Milionari (2015) e La verità sta in cielo (2016). Curiosi di scoprire il suo personaggio più da vicino?

