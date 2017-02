Il Commissario Montalbano / Anticipazioni ultima puntata 6 marzo: una prostituta morta e tanto "horror" lunedì prossimo

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: COME VOLEVA LA PRASSI (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Nella prossima puntata de Il commissario Montalbano, il personaggio di Andrea Camilleri avrà a che fare con delle cose molte pericolose. Dopo aver trovato il cadavere di una ragazza nuda nell'androne di un palazzo, cercherà di scoprire chi è la vittima per poter risalire a un eventuale carnefice. Dopo molte indagini, capirà che la ragazza è una prostituta che proviene dall'Est Europa, e il commissario Montalbano deve quindi inziare a indagare su un giro di prostituzione che si rivela più grande del previsto. Dietro questa vicenda ci sono personaggi insospettabili, e non semplici tirapiedi dei criminali che hanno fatto il passo troppo più lungo della gamba. Purtroppo i nuovi episodi de Il commissario Montalbano sono solamente due e i suoi fan vogliono sapere se Camilleri ha intenzione di creare una nuova saga dedicata al commissario più amato di tutti i tempi: ma se lo share di queste due puntate andrà bene, probabilmente cercherà di accontentare tutti. E Andreatta svela: "stiamo visionando con grande gioia le sceneggiature per iniziare le riprese di due nuovi episodi in primavera con messa in onda l’anno prossimo".

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: COME VOLEVA LA PRASSI (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Da cosa dipende il successo del Commissario Montalbano? La serie televisiva che sta per tornare su Rai 1 è sempre stata una delle più amate della televisione italiana, ma come mai piace così tanto e non stufa mai? Forse anche per la bravura di Luca Zingaretti, che spiega così il suo personaggio: "Sono un attore curioso con la voglia di cambiare personaggio, e lo faccio, al cinema e a teatro. Ma è anche una fortuna poter seguire un personaggio per 18 anni con un gruppo di amici e uno scrittore che ha raccontato il nostro mondo nei suoi cambiamenti in maniera mirabile tra ombre e luci. Certo, dipende dal pubblico ma finché mi continuerò a divertire sarò felice di continuare ad andare a trovare questo vecchio amico che vive nel cuore della Sicilia per vedere come cambia il suo mondo". D'altra parte Montalbano, come ha detto Zingaretti, "è un classico, riflette emozioni e brividi che restano. Camilleri non racconta dei gialli, ma il nostro mondo. Noi siamo ancora qua perché abbiamo parlato al cuore della gente e il cuore della gente ci ha voluto ascoltare, bontà sua".

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: COME VOLEVA LA PRASSI (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Il prossimo episodio de Il Commissario Montalbano andrà in onda lunedì 6 marzo alle 21.10 su Rai 1, e il titolo della seconda e ultima puntata ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri si intitola Come voleva la prassi. Torna quindi per soli due episodi la serie televisiva più amata di tutti i tempi con Luca Zingaretti nei panni del commissario più famoso di tutti i tempi. Cosa accadrà nella prossima puntata? Purtroppo Montalbano avrà a che fare con un altro omicidio: a morire sarà stavolta una giovane e bella ragazza che viene trovata senza vestiti nell'atrio di un palazzo di via Pintacuda. Chi sarà questa giovane, una studentessa, una lavoratrice oppure una ragazza che si è trovata al posto sbagliato al momento sbagliato? Come voleva la prassi mostrerà poi un notevole colpo di scena, sia riguardo l'identità della giovane vittima, sia riguardo il futuro del commissario Montalbano, che si troverà in una situazione poco piacevole.

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: COME VOLEVA LA PRASSI, NUOVI PERICOLI IN AGGUATO (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Il commissario Montalbano è sempre stata una delle serie televisive più amate dai telespettatori: simpatico, intelligente e con un ritmo incalzante, il telefilm ha sempre avuto milioni di fan appassionati in tutto il paese. Il commissario interpretato da Luca Zingaretti si è sempre trovato al centro di situazioni molto pericolose, e anche quella che vedremo andare in scena nella prossima puntata, Come voleva la prassi, non è da meno. Montalbano dovrà indagare sull'identità della ragazza trovata morta nell'androne del palazzo, e ciò che scoprirà non è un semplice delitto isolato, ma qualcosa di ben più grande e terribile: Montalbano si troverà come al solito a pestare i piedi a qualcuno o stavolta riuscirà a uscire indenne da questo nuovo caso? La puntata è stata girata ad Agrigento, nella Valle dei Templi. I fan del commissario Montalbano si stanno già chiedendo se questo sia l'ultimo episodio della serie televisiva o se Andrea Camilleri abbia deciso di scrivere nuovi romanzi e regalare ai suoi telespettatori delle nuove e incredibili emozioni.

© Riproduzione Riservata.