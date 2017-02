Ilary Blasi diventa attrice?/ Dopo il Grande Fratello Vip svela il suo desiderio: "Mi piacerebbe essere diretta da Ridley Scott"

Ilary Blasi, la nota conduttrice de Le Iene e del Grande Fratello Vip pronta a diventare attrice? La rivelazione al settimanale Sette - Una donna poliedrica, sempre pronta a mettersi in gioco con nuove avventure televisivi: questa è Ilary Blasi che dopo la fortunata conduzione de Le Iene e del Grande Fratello Vip svela di voler intraprendere anche un'altra carriera: quella da attrice. Lo confessa nel corso di un'intervista al settimanale Sette, dove racconta: "Ho iniziato proprio recitando in spot televisivi. Fino a qualche anno fa, avrei risposto no… Adesso mi incuriosisce. Se proprio vogliamo sognare, mi piacerebbe essere diretta da Ridley Scott". Un vero e proprio colpo di scena per la moglie di Francesco Totti, che siamo abituati a vedere in situazioni giocose e divertenti alla guida di vari spettacoli televisivi. Eppure presto potremmo vederla in panni ben diversi da questi, anche se, aggiunge, non nega che le piacerebbe anche mettersi alla prova con nuovi programmi televisivi: "Mi piacerebbe n format tipo Giochi senza Frontiere: lo guardavo sempre, mi ricorda l’estate quando ero ragazzina, il tifo comune per l’Italia".

Ilary Blasi si svela al settimanale Sette: il rapporto con i social e quello dei figli con la tv - Se la tv è il suo mondo, Ilary Blasi svela invece di non essere altrettanto pratica del mondo dei social: "Non ho feeling con la tecnologia. Fino a qualche anno fa avevo un telefonino che faceva solo chiamate e mandava sms. Preferisco parlare di persona.- racconta la conduttrice, che ancora svela - E poi, non mi faccio foto, mi annoia. Cosa potrei mettere sui social? Faccio ai miei figli poche foto. La scorsa settimana Chanel mi ha chiesto di farle un video durante una gara di ginnastica, ma è stato un caso. - e poi tema scottante - I selfie? Noooo. Però uno lo farei: con il Papa". La Blasi svela che il rapporto di Francesco Totti e dei suoi figli con la tv è molto diverso dal suo: “Il calcio lo lascio soprattutto a Francesco. - per quanto riguarda i suoi figli invece - Cristian non ama particolarmente la Tv, Chanel sceglie soprattutto le serie per i teen. Io vedo un po’ di tutto”.

© Riproduzione Riservata.