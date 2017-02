JARHEAD/ Su Iris il film con Peter Sarsgaard, Jamie Foxx e Jake Gyllenhaal, alla regia Sam Mendes (oggi, 27 febbraio 2017)

JARHEAD, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Jarhead, il film in onda su Iris oggi, lunedì 27 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola biografica di guerra che è stata realizzata nel 2005 per la regia di Sam Mendes mentre gli attori che danno volto ai protagonisti della storia sono Peter Sarsgaard, Jamie Foxx, Jake Gyllenhaal e Jacob Vargas. Il film è stato apprezzato sia dal pubblico che dai critici, che hanno giudicato positivamente le scene di guerra presenti nel film. Il regista Sam Mendes non ha vinto nessun premio, mentre l'attore Jyke Gyllenhaal ha ricevuto una candidatura ai Satellite Awards del 2005 come miglior attore protagonista. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JARHEAD, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Sul finire degli anni Ottanta, Anthony Swofford diventa un Marine dello stato americano. Il giovane sogna di seguire le orme del padre John. Costui era un aviatore e aveva combattutto la guerra in Vietnam. Durante il periodo di addetramento, però, Anthony si ravvede e capisce che la rigidità della vita militare non fa assolutamente per lui. Il giovane inoltre è costretto a sopportare le violenze psicologiche di un sergente molto cattivo, che si chiama Fitch. Dopo un anno, il ragazzo viene trasferito in una base, che si trova in California. In questo posto, conduce un'esistenza molto isolata, in quanto Anthony non riesce a farsi degli amici tra i suoi colleghi. Il maggiore Sykes comprende che comunque Swofford è un bravissimo tiratore. Il giovane, grazie all'aiuto del suo capo, prova ad entrare nel gruppo degli Scout Sniper. Dopo varie prove, Anthony e il suo amico Alan diventano degli ottimi tiratori scelti. Dopo l'invasione di Saddam Hussein ai danni del Kuwait, il soldato viene mandato a combattere la guerra del Golfo. I Marines vengono inviati nel deserto, in attesa di poter essere impiegati nelle operazioni di combattimento. Anthony allora, in occasione del Natale, organizza una festa, nel corso della quale alcuni razzi vengono accidentalmente sparati. Sykes punisce Swofford, lo fa diventare da caporale un soldato semplice, e gli intima di pulire i bagni del campo. A questo punto, a causa delle terribili condizioni in cui vive, Anthony perde la testa e un giorno sta per uccidere anche il suo amico Fergus. Dopo più di 200 giorni, i soldati americani finalmente iniziano a compiere delle operazioni di guerra al confine con il Kuwait. Al soldato Swofford viene affidata la missione di uccidere almeno due alti ufficiali di Saddam Hussein. In seguito, però, la missione viene annullata e il cecchino torna a casa, senza aver mai sparato un proiettile. Giunto negli Stati Uniti, però, Anthony viene considerato un eroe dai suoi compatrioti, ma il tiratore è molto deluso e arrabbiato. Swofford va quindi a trovare la sua ragazza, che si chiama Cristina. Dopo averla incontrata, scopre che lei lo ha tradito, mentre Anthony si trovava in guerra. Il ragazzo è sconvolto e questo non farà altro che aggravare il suo precario stato mentale, devastato per sempre dagli effetti della guerra.

