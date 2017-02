JENNY'S WEDDING/ Su La5 il film con Katherine Heigl e Alexis Bledel, alla regia Mary Agnes Donoghue (oggi, 27 febbraio 2017)

JENNY'S, WEDDING, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Jenny's Wedding, il film in onda su La5 oggi, lunedì 27 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola dal genere drammatica che è stata prodotta nel 2015 ed è stata scritta e diretta da Mary Agnes Donoghue (La strada per il paradiso, Spiagge, White oleander) ed interpretata da Katherine Heigl (Molto incinta, La dura verità, 27 volte in bianco), Alexis Bledel (Sin city, 4 amiche per un paio di jeans, Violet & daisy) e Tom Wilkinson (Marigold hotel, Batman begins, Michael Clayton). Jenny's Wedding mette in scena la questione dell'omosessualità, del rapporto fra figli omosessuali e genitori poco aperti alle novità in modo estremamente delicato, politicamente corretto e forse anche troppo soft. Il film ha il merito di tenere vivo l'interesse su un tema molto importante e sentito per la comunità gay, pur parlandone con toni che possono essere apprezzati da un'audience eterosessuale. Il tema, spesso trattato in modo macchiettistico o parodistico, è qui affrontato in modo leggero ma serio. Il tema del matrimonio gay è affrontato solo di sfuggita, perchè il centro della narrazione è il coming out di Jenny e il rapporto con la sua famiglia. Katherine Heigl risulta quindi assoluta protagonista,mentre la fidanzata Alexis Bledel ha un ruolo molto più marginale. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

JENNY'S, WEDDING, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Jenny Farrell (Katherine Heigl) è gay e convive con la sua fidanzata Kitty (Alexis Bledel), ma non ha mai osato confessare alla sua famiglia il suo vero orientamento sessuale. Quando le due fidanzate decidono di sposarsi però è arrivato il momento di informare la famiglia, ed in particolare il padre Eddie (Tom Wilkinson), puritano e dalle vedute abbastanza ristrette, in costante attesa dell'uomo giusto per la figlia. La famiglia Farrell deve ora fare i conti con un matrimonio imminente e con la nuora in arrivo, che fino a poco prima credevano essere una semplice coinquilina. Ora devono necessariamente adattarsi a questa sgradita novità, altrimenti rischiano di restare indietro e venire tagliati fuori dalla vita di Jenny. L'amore per la figlia dovrà riuscire a superare preconcetti, abitudini e convinzioni per evitare una crisi familiare insanabile.

