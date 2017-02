LEGION/ Anticipazioni puntata 27 febbraio 2017: i demoni di David prenderanno vita?

LEGION, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, sulla Fox andrà in onda un nuovo episodio di Legion, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Nelle pieghe della mente". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: la dottoressa Bird (Jean Smart) ed il resto del gruppo accompagnano David (Dan Stevens) fino a Summerland, dove intendono renderlo completo. La terapeuta gli rivela inoltre che la malattia è in realtà la manifestazione del suo potere e gli insegna alcune tecniche per allenarlo. Grazie a Ptonomy (Jeremie Harris), David viene immerso nei suoi ricordi, che rivive come se fossero reali. Qualcosa però lo impaurisce e dopo avver manifestato i suoi poteri, esce dal piano in cui si trova. Nel passato, David sta affrontando una seduta con il dottor Poole (Scott Lawrence), a cui rivela di avere diversi problemi di convivenza con la fidanzata. Nel presente, Ptonomy rivela a David di ricordare ogni cosa, anche della propria nascita. Più tardi, Syd (Rachel Keller) rivela a David di ricordare di aver ucciso Lenny (Aubrey Plaza) ed in seguito il mutante conosce Cary (Bill Irwin), che lo sottopone ad una tac completa. Durante il test, David rivede un momento del passato, in cui Amy (Katie Aselton) gli rivela di credere che il fidanzato stia per chiederle di sposarla. La sorella ipotizza poi che anche fra lui a Philly (Ellie Araiza) possa esserci qualosa, ma David teme che la sua malattia non gli permetterà mai di avere una vita normale. In un altro ricordo, Lenny vende una vecchia cucina a gas ad uno spacciatoree, solo per avere una dose. L'amica gli propone poi di farla entrare nell'appartamento del dottor Poole di nascosto per fare il suo ultimo colpo, ma interrompono il discorso per inalare la droga. Analizzando il ricordo, la Bird nota una strana espressione sul volto di David, ma il mutante omette di aver visto il mostro dagli occhi gialli in quel momento. Grazie a Ptonomy rivede la seduta precedente con Poole ed anche in quel caso notano un salto temporale, ma David non riesce a ricordare da cosa dipenda. Rimandando indietro il ricordo, Ptonomy nota un flash su un altro episodio, avvenuto tempo prima, in cui David stava usando i suoi poteri. Non appena Dil mutantee si concentra, ritorna però ad un altro momento dell'infanzia, in cui è terrorizzato. Più tardi, David rivede il momento in cui Amy inizia a cercarlo nella struttura ospedaliera, in cui l'addetta alla reception afferma che non hanno mai avuto un paziente con quel nome o il dottore che è convinta di aver visto in precedenza. Non appena le connessioni neurali si illuminano, Cary corre ad avvisare il team della stranezza, avendo intuito che non si tratta di un ricordo. Dopo aver realizzato che la Divisione 3 ha catturato Amy, David decide di andarla a cercare, ma Syd gli chiede di fermarsi ed affinare i suoi poteri, convinta che useranno la sorella come esca.

LEGION, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 3 "NELLE PIEGHE DELLA MENTE" - David continua a lavorare sulla memoria con Ptonomy e la Bird, esplorando il tempo di assunzione dei farmaci prima della sua ammissione a Clockworks. Non appena analizzano questo ricordo, David inizia ad essere ossessionato da alcune presenze e la sua mente si attiva per contrastare il potere di Ptonomy, teletrasportando in modo accidentale tutti e tre in una stanza diversa. Durante altri test, David finisce per perdere di nuovo il controllo e proietta la sua mente e quella di Barrett alla Divisione 3, dove assistono all'interrogatorio di Amy. Tuttavia, The Eye li scopre prima che ritornino ai loro ccorpi reali. Bird rivela in seguito che si tratta di Walter, uno dei fondatori di Summerland assieme al marito Oliver e lo scienziato Cary Lourdermilk. Alla disperata ricerca di una svolta, la Bird finirà inoltre per iptonizzare il mutante per poter esplorare liberamente la sua mente. Si imbatteranno però nell'azione contrastante dei ricordi di David, che li inseguirà in una versione della casa d'infanzia del mutante, fino a che tutti e tre non saranno costretti ad uscire dalla sua mente.

