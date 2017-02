La taglia è tua.. l'uomo lo ammazzo io/ Su Rai Movie il film con Robert Woods e Aldo Berti (oggi, 27 febbraio 2017)

LA TAGLIA E' TUA, L'UOMO L'AMMAZZO IO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La taglia è tua..l'uomo l'ammazzo io, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 27 febbraio 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere western che è stata prodotta nel 1969, per la regia di Edoardo Mulargia. Oltre all'attore principale Robert Woods, alla pellicola hanno lavorato diversi attori italiani tra cui Aldo Berti, Mario Brega, Rosalba Neri e Fabrizio Gianni. L'attore statunitense Robert Woods ha recitato principalmente in film di genere western. In "La taglia è tua..l'uomo l'ammazzo io" Robert Woods è stato doppiato da Michele Kalamera. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA TAGLIA E' TUA, L'UOMO L'AMMAZZO IO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 27 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Joe Bishop (Robert Woods), soprannominato "El Puro" è molto abile con la pistola. L'uso eccessivo di alcool gli ha rovinato la vita ed ora il pistolero è una preda molto appetibile per i cacciatori di taglie. Sulla testa di El Puro infatti, pende una taglia del valore di diecimila dollari. Fondamentalmente Joe è un uomo buono che ha sempre agito per difendere la sua incolumitià. Per sottrarsi alla caccia spietata di inividui senza scrupoli, El Puro si rifugia a casa di Rosy, la ballerina che lavora nel saloon del posto. Rosy (Rosalba Neri), sapendolo in pericolo, prova pietà per il pistolero e accetta di tenerlo nascosto per un po' di tempo. Per il momento il pistolero si sente al sicuro, ma non sa che cinque loschi individui gli stanno alle calcagne, si tratta di un gruppetto formato da Gipsy, Dolph, Cassidy (Aldo Berti), Shorty e Dick, ognuno di loro è mosso dalla voglia di catturare El Puro per intascare la ricca ricompensa. Una volta individuato il luogo in cui cercarlo, i cinque pensano di pedinare un amico del pistolero, un certo Fernando (Fabrizio Gianni), in questo modo scoprono il nascondiglio di Joe, forzano la porta ma si accorgono che, di El Puro, non c'è nemmeno l'ombra. La situazione precipita, Rosy cade nelle mani dei cacciatori di taglie e viene colpita a morte per mano di Gipsy. El Puro viene riconosciuto come unico responsabile della morte della donna, quindi viene portato in prigione. Fernando, con una trovata astuta, riesce a liberare l'amico pistolero. A questo punto Joe decide di vendicarsi, la prima cosa da fare è quella di rinunciare a bere, solo così può riavere una mano ferma e ritornare ad essere un bravo e preciso tiratore con la pistola. Quindi, va a cercare Gipsy e i suoi compari che nel frattempo non possono più contare su Shorty, che ha scelto di andarsene. El Puro affronta i quattro uomini e riesce ad avere la meglio, adesso è pronto a partire. Durante il tragitto del viaggio appena cominciato, Joe viene colpito a tradimento da Shorty che si trovava in agguato, in attesa del suo preveibile passaggio. Il danaro della taglia, quindi, andrà a Shorty.

