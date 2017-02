MAJOR CRIMES 5/ Anticipazioni puntata 27 febbraio 2017: Sharon ha un annuncio da fare. Come reagirà Rusty?

MAJOR CRIMES 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 27 febbraio 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Major Crimes 5, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Tutte le donne di Bo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa:la Maggiori viene chiamata per indagare sulla scomparsa della 16enne Amanda Pond (Madison Thompson), che è stata vista l'ultima volta mentre svolgeva attività di volontariato per i senzatetto. Lo staff riferisce inoltre che la Polizia non si è occupata all'inizio della ragazza per via di una fuga fatta alcuni mesi prima e che i genitori erano molto contrari alla sua relazione con Gabe (Leo Howard), di alcuni anni più grande di lei. Un senzatetto con cui Amanda entrava spesso in contatto, riferisce di essere stato invitato a volte a casa della ragazza, ma Sharon (Mary McDonnell) crede che sia solo folle. Intanto, Rusty (Graham Patrick Martin) rivela alla madre che Gus (Rene Rosado) se n'è andato in seguito al suo imbarazzo per essere preso per mano. Dopo aver scoperto che Gabe si trova in Messico, la Maggiori fa diramare un mandato dall'FBI per poterlo interrogare e scoprono che Amanda ha davvero l'abitudine di portare alcuni senzatetto nella vecchia casa di famiglia. Sul posto trovano tre ragazzi, che cercano di fuggire invano, ma Julio (Raymond Cruz) trova il corpo di Amanda, privo di vita, al di sotto dell'abitazione. In base alle prime analisi, Morales (Jonathan Del Arco) nota il segno di una tracheotomia ed alcune tracce di una rianimazione manuale, mentre all'interno della bocca indizi su un tampone. Questo fa supporre che il colpevole sia il medico, come la madre Bella (Tanya Clarke), che secondo Andy (Tony Denison) potrebbe averli depistati appositamente verso Gabe. Più tardi, Gus manifesta a Rusty la propria delusione nel vedere che ha ancora qualche reticenza riguardo al far sapere di essere gay. Il fidanzato però lo prega di non parlare di sentimenti forti, anche se li prova, per via del suo imbarazzo. Buzz (Phillip P. Keene) invece continua a fare delle ricerche sull'omicidio del padre e dello zio, ma i colleghi sembrano ostacolarlo, soprattutto Provenza (G.W. Bailey), che ha tolto delle foto dai fascicoli pensando fossero eccessive. In base ad un giocattolo trovato sul posto, la squadra scopre che Bella ed il marito Dawson (Jesse McCartney) hanno adottato in passato un bambino, che in seguito hanno ridato ai servizi per l'infanzia perché aspettavano Amanda. Tao (Michael Paul Chan) riconosce il nome del ragazzo perché è uno dei testimoni presenti sulla scena del crimine. I suoi pregressi studi in medicina lo rendono il sospettato ideale e fra le lacrime, confessa di averla uccisa mentre stava cercando di riaccompagnarla a casa, anche se poi ha cercato di rianimarla. A fine caso, Provenza accetta di dare le foto a Buzz e consiglia a Rusty un approccio per convincerlo a raccontare la sua storia sul blog. Sharon invece propone ad Andy di trasferirsi a casa sua per iniziare a vivere insieme.

MAJOR CRIMES 5, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 27 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 2 "TUTTE LE DONNE DI BO" - La morte di un detective dell'Unità Sex Crimes, porta la Maggiori all'interno del mondo della pornografia al limite della legalità, dove si fa un uso dell'etica e della droga molto discutibile. Le indagini faranno scoprire alla squadra che il delitto potrebbe essere ccollegato ad un sito porno specializzato in ragazze che hanno appena compiuto la maggiore età. Il detective ucciso stava infatti indagando sullo studio che gestisce il sito ed è stato ritrovato morto all'interno del locale. Nel frattempo, Sharon, la madre biologica di Rusty, ritorna in città con una notizia sorprendente: aspetta un bambino. Buzz invece prosegue con le indagini sugli omicidi del padre e dello zio, mentre Sharon spinge il figlio a parlare apertamente con la madre naturale.

