Manchester by the Sea / Oscar2017, la pellicola di Kenneth Lonergan conquista la statuetta per la Miglior Sceneggiatura Originale

MANCHESTER BY THE SEA, OSCAR 2017: LA PELLICOLA CONQUISTA LA STATUETTA DELLA MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE (OGGI 27 FEBBRAIO 2017) - Il film di Kenneth Lonergan, Manchester by the sea, ha conquistato ben due statuette alla cerimonia degli Oscar 2017. La prima con Casey Affleck come Miglior Attore Protagonista, la seconda per la Miglior Sceneggiatura Originale. L'attore interpreta nel film un custode dall'esistenza devastata che si ritrova a doversi prendere cura del nipote dopo che il fratello maggiore è morto a causa di un infarto. Il protagonista Lee accetta con riluttanza il ruolo del tutore del nipote, tenta di impedire la riconciliazione del ragazzo con sua madre, una ex alcolista che ha abbandonato da anni la famiglia. Tra gli interpreti figurano Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler e Lucas Hedges. Il film era candidato all'Oscar anche come miglior film, miglior regia a Kenneth Lonergan, Miglior attore non protagonista a Lucas Hedges, Miglior attrice non protagonista a Michelle Williams. Ai Golden Globes, invece, ha conquistato il premio come migliore attore in un film drammatico Casey Affleck.

