Maria Monse' / La polemica sul matrimonio: "Massacrato il mio giorno più bello" (Pomeriggio 5, oggi 27 febbraio 2017)

MARIA MONSÉ, LA POLEMICA SUL MATRIMONIO: "MASSACRATO IL MIO GIORNO PIÙ BELLO" (POMERIGGIO 5, OGGI 27 FEBBRAIO 2017) - Chi ha "massacrato" le nozze di Maria Monsé? La polemica arriva a Pomeriggio 5, che ha ospitato la conduttrice e attrice insieme alla figlia Perla, la quale sogna di fare la stilista. Si tratta del secondo matrimonio con il marito Salvatore per la famosa showgirl: nel 2006 si erano sposati con rito civile. Le prime nozze con l'imprenditore di Salerno sono state organizzate velocemente, quindi il rito religioso è stato rimandato. E hanno deciso di aspettare che anche Perla condividesse questo momento per renderla partecipe. E, infatti, Perla ha avuto modo di disegnare l'arbitro per la madre. Ma chi ha offeso Maria Monsé? Alla showgirl non sono andate giù le dichiarazioni rilasciate proprio nello studio di Barbara d'Urso da parte di alcuni ospiti, tra cui l'ex gieffina Margherita Zanatta: «Un matrimonio da famiglia Addams». Interviene Perla a difesa della madre: «Questa scena mi ha ricordato le sorellastre di Cenerentola». Scoppia la polemica tra Maria Monsé e Margherita Zanatta: «Mi hai dato della sfigata. Hai voluto le riprese durante il matrimonio, quindi accetta i giudizi» ha sbottato l'ex concorrente del reality show. «Devono vergognarsi di criticare e urlare di fronte ad una bambina» interviene Barbara d'Urso, che chiede a Maria Monsé di far uscire la bambina dallo studio.

© Riproduzione Riservata.