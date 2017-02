Moreno sarà squalificato? Spunta un'incredibile accusa a suo carico (Anticipazioni Isola dei Famosi 2017)

Moreno Donadoni sarà squalificato dall'Isola dei Famosi 2017? Spunta un'incredibile accusa ai suoi danni - I colpi di scena si susseguono in questa edizione dell'Isola dei Famosi. Dopo Andrea Marcaccini, un altro naufrago si trova al centro della bufera a causa di alcune accuse ai suoi danni. Come riferisce Il Giornale Di Brescia, anche Moreno Donadoni non avrebbe avvertito la produzione del reality di Canale 5 di avere un procedimento penale a carico. Così come per Marcaccini, anche Moreno potrebbe essere al centro di dure accuse per molestie sessuali ai danni di una ragazza che pare sia di Brescia. L’episodio in questione risalirebbe allo scorso ottobre: la ragazza, che ha la passione del canto ma lavora come impiegata a Milano, si sarebbe recata ad un provino e in quella occasione un agente di moda, amico di Moreno, avrebbe invitato la giovane donna a spogliarsi. Stando al suo racconto:“In quel momento Moreno Donadoni – ha raccontato lei ai Carabinieri della Stazione Centrale di Milano – cominciando a palpeggiarmi cercava un rapporto“.

Isola dei Famosi 2017, Moreno Donadoni sarà squalificato? L'accusa di una ragazza di Brescia - Non sarebbe tutto, come racconta ancora il Giornale di Brescia, la situazione si sarebbe poi aggravata, tanto che la ragazza ha infatti raccontato: “Mi ha aggredita pretendendo un rapporto e dicendomi che se non avessi accettato non mi avrebbe concesso alcuna opportunità nel mondo dello spettacolo”. La ragazza avrebbe quindi rifiutato le avances del rapper, ma la situazione sarebbe poi degenerata. Un'accusa davvero molto grave che potrebbe creare seri guai a Moreno Donadoni se confermata, portandolo in primis a dover abbandonare l'Isola dei Famosi. La produzione, così come per Andrea Marcaccini, potrebbe infatti decidere di squalificarlo per l'aver omesso durante il provino di avere in atto processi penali (ovviamente senza entrare nel merito dell'accusa in se). Cosa deciderà quindi in questo caso Alessa Marcuzzi e tutta la redazione del reality?

