Oroscopo, Paolo Fox previsioni di oggi 27 febbraio a LatteMiele: Toro, Scorpione, Capricorno, Leone, Sagittario e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 27 FEBBRAIO, A LATTEMIELE - Torna l'appuntamento consueto con l'oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, sull'emittente radiofonica LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. L'Ariete è pronto per marzo che può essere il mese di svolta. Il noto astrologo lo vede come uno dei segni più in crescita rispetto agli altri. C'è una condizione emotiva positiva e la voglia di svoltare diverse situazioni. Il Toro vivrà una giornata sì, potrebbe arrivare un cambio di ruolo nel lavoro in base a quello che si fa. I Gemelli vivono un momento sottotono di disagio. Le tensioni possono arrivare dal lavoro, con un momento molto particolare dove si cerca di reagire. Il Cancro deve fare il punto della situazione per un febbraio che è stato veramente complicato e pieno di difficoltà. Giornate di fuoco per il Leone che non riesce a reagire, ma ha la forza e la personalità per uscirne. La Vergine si è occupata troppo spesso degli altri con il bisogno ora di pensare un po' più a sé stessi alla ricerca di un momento di tranquillità.

TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: la condizione di partenza per marzo è importante, perchè il mese darà buoni frutti. E' il mese della primavera ed è la stagione dei nati sotto questo segno. Si è in grande crescita, si cerca di portarsi sempre avanti nella vita. C'è una condizione positiva e in evoluzione che nei prossimi mesi regalerà soddisfazioni dopo alcuni momenti anche di tensione. Toro: E' una giornata sì. Potrebbe arrivare un cambio di ruolo per qualcuno, dipende da cosa si fa. Un esperto servirebbe per risolvere una situazione privata. In amore c'è un'osservazione di quello che accade con la tentazione di guardare al passato che è altissima. Un evento particolare e positivo potrebbe portare a delle spese. Gemelli: si è sottotono e il disagio è iniziato ieri. Le tensioni possono arrivare dal lavoro, visto che si è con persone diverse da quelle abituali. Bisogna evitare di coinvolgere l'amore in questa tensione e le nuove storie sono importanti. Cancro: bisogna fare il punto della situazione, finisce un febbraio che è stato pesante. Ci si sente attaccati e spesso si riversano le malinconie sugli altri. C'è una capacità di recupero importante, da giovedì arriverà la ripresa nel lavoro. Leone: sono giornate di fuoco, in cantiere ci sono grandi progetti. Vanno prese delle decisioni importanti. Chi può valere nel lavoro può farsi avanti. Entro mercoledì arriveranno nuove risposte, una situazione può rinnovare tutto e si guarderà al futuro con interesse. Ci vuole attenzione con le finanze. Vergine: non si deve perdere il coraggio. Alcuni hanno tentato qualcosa nel lavoro. Arrivano delle piccole complicazioni di lavoro, ma si recupererà. Giovedì e venerdì saranno le giornate migliori di una settimana poco tonica. Ci sono state delle persone che hanno avuto bisogno e la Vergine non si tira mai indietro. Bilancia: arriva la felicità e la tranquillità nonostante la precarietà. La settimana inizia in maniera interessante. Il weekend sarà intenso per i sentimenti. Gli incontri non sono del tutto convincenti. In testa si hanno due storie e non si sa cosa scegliere. Scorpione: si ha una bella carica d'energia rispetto la scorsa settimana che è stata molto complicata. Tendenzialmente si risente di pigrizia e della voglia di lasciare le cose andare, però ora si riprende il timone in mano. Sagittario: sarà una giornata sottotono per un calo fisico, mentre martedì e mercoledì arriva una bella esplosività. Se non si è trovato l'amore potrebbe arrivare a breve. E' un periodo di forza e maggiori saranno le opportunità. Si diventerà più attraenti. Capricorno: si cerca la stabilità e si dovrà discutere per trovarla. Anche i più giovani hanno in mente un progetto. Si cerca di lavorare per organizzare qualcosa di grande. In questo momento bisogna rinnovare accordi per essere al centro degli accordi. Acquario: tecnicamente sono molti i pianeti favorevoli. C'è voglia di fare e chi sta con un Acquario lo sa. Si parla di trasferimenti, cambiamenti, si vuole innovare. C'è voglia di rinnovamento, non si vuole buttare all'aria tutto quello che si è fatto, basta fare un viaggio o cambiare casa. Chi si è sposato da poco sente la necessità di variare la situazione, vivere qualche emozione in più. Pesci: domani c'è una situazione di lieve calo e vanno anticipate tutte le cose che si devono fare a oggi. L'oroscopo è buono. Non si amano i messaggi d'amore, ma si vogliono conferme dirette come abbracci e baci.

