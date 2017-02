PIENA DI GRAZIA/ Da oggi al cinema il film che narra i primi passi della chiesa paleocristiana (27 febbraio 2017)

PIENA DI GRAZIA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (27 febbraio 2017) - Piena di grazia è un film drammatico del 2015 scritto e diretto da Andrew Hyatt (The last light, The frozen) ed interpretato da Noam Jenkins (Saw 2, Studio 54, Cuori estranei), Bahia Haifi e Kelsey Asbille. Piena di grazia verrà distribuito in tutti i cinema d'Italia a partire dal 27 febbraio.

PIENA DI GRAZIA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (27 febbraio 2017) - 10 anni dopo la morte di Gesù, Maria è ormai una donna anziana, ma ancora forte. Il suo ruolo è quello di appoggio per Pietro, oppresso dal compito di fare da guida alla nascente comunità cristiana. La chiesa è in forte espansione e sta conquistando una schiera di nuovi adepti, ma si sta già spaccando su questioni teologiche e filosofiche, sempre meno legate alla vita di Cristo. Compito di Maria è tenere la comunità ancorata al messaggio di Gesù e alla sua azione concreta, facendo da monito vivente e testimone della vita del Messia. Ripercorrere gli ultimi anni della vita di Maria diventa quindi un modo per mostrare la Chiesa delle origini, ancora ancorata saldamente alle sue radici ebraiche ma già lanciata verso la futura conquista del mondo. I primi dubbi teologici, che porteranno a scismi e divisioni nei secoli a venire, cominciano già a farsi sentire e ai dubbi e alle insicurezze di Pietro fa invece eco Maria, vero fulcro attorno a cui si unisce la comunità.

PIENA DI GRAZIA, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITA' (27 febbraio 2017) - Piena di grazia è stato girato in Algeria in soli 10 giorni. Attraverso gli occhi di Pietro e Maria vediamo i primi passi della chiesa paleocristiana, quella dipinta dagli Atti degli Apostoli, già in bilico fra la testimonianza diretta di persone che hanno conosciuto il Messia di persona e ne hanno udito le parole e gli insegnamenti, e i primi tentativi di realizzare, attraverso l'esempio di Gesù, una visione filosoficamente coerente della vita e dell'uomo. Il film è stato accolto con favore dalle gerarchie cattoliche ed è stato presentato con toni entusiastici da Radio Vaticana. L'intenzione dichiarata del regista era, comunque, quella di creare una preghiera in forma di film, più che una ricostruzione storica delle origini del cristianesimo. Piena di grazia uscirà nei cinema italiani oggi, lunedì il 27 febbraio.

