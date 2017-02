POLIZZE AUTO / Chi paga di più? In Italia costano 200 euro di più del resto d’Europa: a cosa è dovuto? (PresaDiretta, 27 febbraio 2017)

POLIZZE AUTO, ITALIA VS EUROPA, CHI PAGA DI PIU'? LA DIFFERENZA MEDIA E' DI 200 EURO: A COSA E' DOVUTO? (PRESADIRETTA, 27 FEBBRAIO 2017) - Le Polizze Auto hanno lo stesso costo in tutta l'Europa? Domanda lecita, a cui si pensa di rispondere con un ovvio sì, ma che in realtà prevede uno scenario molto diverso. Una tematica che tuttavia non è recente e che è già finita nel centro del mirino alcuni anni fa. Nel 2013, infatti, l'Associazione Nazionale per le Imprese Assicuratrici (ANIA) ha aperto un'inchiesta riguardo alla differenza di prezzo per le polizze auto fra Italia ed altri grandi Paesi dell'Europa, come Spagna, Germania e Francia. Ad aiutare la lievitazione dei prezzi delle polizze auto in Italia sarebbe soprattutto danni alla persona, a cui si deve aggiungere anche il costo delle frodi non rilevate. Non si tratta però solo di voci maggiorate rispetto ai competitor, ma anche dell'elevato numero di mezzi in circolazione sprovvisti di assicurazione. I risultati non sorprendono, soprattutto perché ogni anno viene presentata un'analisi simile. Questa sera, lunedì 27 febbraio 2017, PresaDiretta approfondirà la tematica nel suo nuovo appuntamento. Come sottolinea Sky Tg24, si parla spesso di un prezzo medio italiano che si aggira attorno ai 491 euro, una maggiorazione di 213 euro rispetto alla media mantenuta invece dagli altri Paesi europei. Prendendo in analisi i diversi tipi di mezzi, inoltre, l'aumento è ancora più evidente: 526 euro per l'Italia contro i 291 euro dei big europei. Per le moto si parla invece di 279 euro per il nostro territorio e 150 euro per i "rivali". Le assicurazioni però contestano, affermando che il 60% del costo è dovuto al sinistro, dato che i risarcimenti a volte - come nel caso di morte - superano di 4 volte il corrispettivo degli altri Paesi, così come il risarcimento del danno patrimoniale, che nel nostro territorio viaggia sui 50-60 mila euro, contro i 30-40.000 del resto d'Europa.

