POMERIGGIO 5/ Gianna Del Gaudio e Giulia De Lellis sulle curvy: di che cosa si occuperà oggi, 27 febbraio, Barbara D'Urso? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 27 febbraio 2017) - Oggi lunedì 27 febbraio va in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, l'appuntamento pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, subito dopo la fine de Il Segreto, dove viene dato grande risalto alle notizie di attualità, cronaca e gossip. In attesa di scoprire i nuovi servizi, vediamo cosa è successo nella puntata di venerdì 24 febbraio 2017. Anche venerdì è stato trattato il caso dell'omicidio di Gianna Del Gaudio, avvenuto a Seriate, in provincia di Bergamo. La conduttrice si è occupata di tutte le novità più recenti riguardanti la terribile vicenda. In puntata si è poi discusso del caso che ha coinvolto l'ospedale Loreto Mare di Napoli per assenteismo. Le telecamere di Pomeriggio 5 sono entrate all'interno dell'ospedale in questione e hanno girato dei filmati in esclusiva per la trasmissione condotta da Barbara D'Urso, che si è detta indignata per quanto accaduto all'interno dell'ospedale Loreto Mare. Chirurgia estetica: ''Curvy e felici''. Questo il grido di battaglia di Barbara D'Urso, che prosegue la sua lotta per diffondere il messaggio che qualche kg in più fa felice e non deve, mai, essere motivo di vergogna per questa o quell'altra persona. In studio c'è anche Giulia De Lellis. Con lei si parla dei consigli di bellezza per tutte le ragazze. A questo punto arriva un video, che ha per protagonista la stessa Giulia De Lellis, che dispensa consigli alle ragazze della sua età e anche per quelle più grandi di lei. Prosegue dunque il successo per la De Lellis in veste di opinionista del programma di Barbara D'Urso. Si passa poi a Leone di Lernia: tutto è bene quel che finisce bene. Per lo storico volto di Radio 105 e la trasmissione Lo Zoo di 105 sono arrivate le dimissioni. Leone ha avuto modo di rassicurare i propri fan dopo che, a sorpresa, nel corso della diretta di Pomeriggio 5 aveva telefonato a Barbara D'Urso. Un sospiro di sollievo per tutti quelli che, dopo anni, sono ancora affezionatissimi al personaggio ma sopratutto all'uomo.

© Riproduzione Riservata.