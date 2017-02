Premi Oscar 2017/ Vincitori, attori e film: Zootropolis è il Miglior film d’animazione, il trionfo della coniglietta Judy

OSCAR 2017, VINCITORI E PREMI: ZOOTROPOLIS È IL MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE, GLI ALTRI RICONOSCIMENTI - Spazio anche ai più piccoli agli Oscar 2017: la categoria del Miglior film d’animazione ha visto infatti trionfare Zootropolis, che racconta la storia dell’intraprendente e coraggiosa conigliera Judy Hopps. Judy desidera con tutte le sue forze entrare a far parte della Polizia del regno animale. Un desiderio bizzarro, specie relativamente alla sua stazza (decisamente troppo minuta), che la porterà però a vivere delle incredibili avventure al fianco della scaltra volpe Nick. Zootropolis è diretto da Byron Howard e Rich Moore e prodotto dai Walt Disney Animation Studios. Il Premio Oscar corona già un’altra serie di riconoscimenti ottenuti dalla pellicola d’animazione: Zootropolis ha vinto anche il Golden Globe (Miglior film d’animazione), ed è stata candidata sia ai Premi BAFTA che ai Satellite Awards. Agli Annie Awards, i riconoscimenti specifici per i prodotti d’animazione, ha ottenuto ben sei vittorie come Miglior lungometraggio d’animazione, Miglior character design in un film d’animazione, Miglior regia in un film d’animazione, Miglior storyboarding in un film d’animazione, Miglior voce in un film d’animazione e Miglior sceneggiatura in un film d’animazione.

OSCAR 2017, VINCITORI E PREMI: MIGLIOR FILM A MOONLIGHT, LA GAFFE CON L'ANNUNCIO DI LA LA LAND (VIDEO) - Ben sei statuette (regia, miglior attrice, canzone - City of Stars -, colonna sonora, scenografia e fotografia) per La La Land all'89esima edizione degli Oscar, che ha preso il via ieri sera - domenica 26 febbraio 2017 - a Los Angeles. Un risultato ottimo, anche se va sottolineato che il premio più ambito - quello relativo alla categoria del Miglior Film - è stato strappato alla pellicola da un altro lavoro che gareggiava per il primo posto, Moonlight, scritto e diretto da Barry Jenkins. Sul palco americano guidato da Jimmy Kimmel non è mancata però una gaffe che ha infranto - anche solo per poco - i sogni di vittoria di tutto il cast: al posto di Moonlight, infatti, è stato proclamato il nome di La La Land. Warren Beatty e Faye Dunaway, quando il discorso di ringraziamento stava ormai per prendere il via, sono intervenuti in scena scusandosi e facendo presente di aver letto erroneamente La La Land - Emma Stone, e aver proceduto di conseguenza: sul foglio del verdetto relativo invece alla categoria, che è stato in seguito mostrato alle telecamere, c'è invece proprio scritto Moonlight. Inutile dire che il boato è stato clamoroso e il commento del conduttore Kimmel non si sono fatte attendere: La La Land, dunque, chiude gli Oscar 2017 con sei statuette, lasciando però forse la più prestigiosa... Clicca qui per vedere il video del momento dal sito ANSA.

OSCAR 2017, VINCITORI E PREMI: FUOCOAMMARE DI GIANFRANCO ROSI NON SI AGGIUDICA LA STATUETTA - Anche un italiano gareggiava agli Oscar 2017: lo scorso gennaio, infatti, è stata annunciata la candidatura del film - documentario di Gianfranco Rosi, Fuocoammare, all'interno naturalmente della categoria del Miglior documentario. Ambientata a Lampedusa, la pellicola è focalizzata sugli sbarchi dei migranti che avvengono giorno dopo giorno su quelle coste. Purtroppo, la statuetta non è arrivata: al posto di Fuocoammare se l'è aggiudicata O.J.: Made in America. Per Gianfranco Rosi, in ogni caso, anche solo l'essere stato nominato nella cinquina dell'89esima edizione rappresenta una grandissima soddisfazione: "Se perdo domenica non parlate di delusione, non lo sarà. Tutto questo è già un successo", aveva sottolineato prima che iniziassero le premiazioni, come si legge su Repubblica. E in effetti il suo Fuocoammare è un successo già conclamato: la nomination agli Oscar 2017 è solo uno dei riconoscimenti ottenuti dal film (anche se forse il più ambito), dal momento che ha già portato a casa l'Orso d'oro al Festival del Cinema di Berlino e ha ricevuto ben quattro nomination ai David di Donatello 2017 (Miglior film, Miglior regista, Miglior produttore e Miglior montaggio).