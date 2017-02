PRESADIRETTA / Anticipazioni del 27 febbraio 2017: sicurezza e prevenzione per le zone a rischio sismico e polizze auto

PRESADIRETTA, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 FEBBRAIO 2017: PREVENZIONE E SICUREZZA PER LE ZONE A RISCHIO SISMICO E POLIZZE AUTO - Nuovo appuntamento con PresaDiretta e le sue inchieste di attualità, che ritornerà di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, su Rai 3. Focus su diverse tematiche scottanti, dalla sicurezza e la prevenzione previsti dal governo Renzi alla situazione odierna del Centro Italia, riguardo alle regioni colpite dai recenti terremoti. E ancora, un particolare sguardo alla Calabria, che si trova ancora in una posizione pericolosa dal punto di vista sismico ed uno sguardo al costo delle polizze auto in Italia. All'interno dello spazio dedicato agli ospiti, il conduttore Riccardo Iacona incontrerà di nuovo Tito Boeri, il presidente dell'Inps, che ci parlerà di lavoro, precariato e Pubblica Amministrazione. PresaDiretta ci parlerà di Casa Italia, il servizio di Claudio Papaianni, riguardo alla sicurezza del nostro Paese. A distanza di mesi dal primo terremoto, che nell'agosto scorso ha colpito la popolazione del Centro Italia, il bilancio degli sfollati viaggia ancora a livelli alti, pari a 13 mila persone costrette a vivere lontane dalla propria residenza. I danni provocati dalle scosse che hanno interessato in particolare Amatrice, Accumoli e Norcia, sono stati stimati per un valore di 23,5 miliardi di euro. Quale è il piano per la sicurezza e prevenzione, soprattutto per le zone considerate tutt'oggi a rischio sismico? PresaDiretta si addentrerà nelle cittadine devastate di Umbria, Marche e Lazio, ma anche a Norcia, dove la ricostruzione pregressa con accorgimenti antisismici hanno protetto la popolazione da una possibile tragedia. Tecnologie e ingegnerie adatte allo scopo sono già presenti, ma va programmato un piano di ricostruzione e ristrutturazione in questo senso. Specialmente per luoghi come la Calabria, dove il rischio idrogeologico e sismico è ancora molto alto. PresaDiretta ci parlerà anche di assicurazioni auto grazie all'inchiesta di Rebecca Samonà, Polizze a perdere. In Italia la polizza auto costa anche il 45% in più rispetto agli altri Paesi europei, un dato su cui sta indagando anche l'Antitrust. Nel mirino il sospetto di una lobby delle assicurazioni che si assicura di mantenere i prezzi ben lievitati ed annientare la concorrenza.

