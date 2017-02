Paola Barale e Raz Degan/ Anticipazioni, l’Isola dei Famosi 2017 li rimette “insieme”: colpo di scena!

Paola Barale e Raz Degan, colpo di scena all'Isola dei Famosi 2017: la conduttrice in studio per sostenere il suo ex - olpo di scena all'Isola dei Famosi: nella puntata di domani ci sarà in studio un'ospite molto speciale. Lei è Paola Barale, nota conduttrice nonchè ex di Raz Degan che è appunto tra i naufraghi protagonisti di questa edizione. È proprio Raz ad aver scatenato un bel pò di polemiche tra i naufraghi, tanto da decidere di isolarsi e vivere questa settimana in totale distacco rispetto agli altri. Ecco perche Paola Barale ha deciso di essere vicina al suo ex compagno. Pronta ad entrare nello studio di Canale 5, Paola Barale su Instagram ha così annunciato: "Ok mi avete convinto.. domani sera vado in studio a chiacchierare un po' con Raz .. ci vediamo la' #isola #iostoconraz #imwithraz". Sarà sicuramente una bellissima sorpresa per Raz Degan che ha trascorso una settimana molto particolare benchè per la separazione dagli altri, a suo dire, tranquilla e - come lui ama fare - a contatto con la natura.

Paola Barale all'Isola dei Famosi per Raz Degan: sull'Isola intanto è ancora scontro tra i naufraghi - Non è tuttavia la prima volta che Paola Barale, in queste settimane, prende le parti di Raz Degan. Proprio alcuni giorni fa, di fronte alle numerose critiche ricevute dal suo ex, Paola aveva scritto sul noto social: "Preferisco chi ha il coraggio di essere se stesso, mostrandosi realmente per quello che è, non cercando di piacere a tutti i costi.. per questo auguro lunga vita a Raz sull'isola..". Intanto gli scontri sull'Isola continuano e hanno sempre un unico protagonista: Raz Degan. Nonostante la sua decisione di isolarsi, non mancano i bettibecchi in particolare con Giulia Calcaterra e Simone Susinna. Al contempo Nancy Coppola ha iniziato a riavvicinarsi a Raz, riuscendo ad istaurare una quasi amicizia, cosa che ha molto infastidito Simone che ha così avuto un battibecco con la cantante napoletana. La situazione è però in bilico e la prossima nomination potrebbe non essere così scontata come tutti credono.

© Riproduzione Riservata.