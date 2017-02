Poppella/ "Proiettile babà”, la nuova specialità della nota pasticceria napoletana dopo l’agguato subito

Poppella, agguato alla nota pasticceria napoletana: il titolare risponde con il "Proiettile babà" - La pasticceria Poppella di Napoli, diventata famosa per i "fiocchi di neve", risponde col "Proiettile Babà" all'atto intimidatorio avvenuto giovedi 23 Febbraio. La settimana scorsa due persone col volto coperto su uno scooter hanno sparato tre o quattro colpi calibro 9 contro la vetrina del negozio. Il commando è poi fuggito, verso via Vergini nel Rione Sanità dove si trova il locale. Il titolare, Ciro Scognamiglio, 42 anni, e i suoi dipendenti, avevano appena servito dei clienti. L’agguato, per fortuna, è scattato quando il personale era rientrato nel laboratorio e i clienti già andati via. Tanto lo sgomento misto a spavento per un atto che ha sfiorato la tragedia. Al momento dell’attacco, in strada, c’erano numerose persone e solo per un caso fortunato la “stesa” contro la storica attività commerciale non s’è tramutata nell’ennesima tragedia della camorra. A meno di una settimana dall'accaduto arriva la particolare risposta della pasticceria.

Pasticceria Poppella, il titolare riparte dopo l'agguato al negozio del rione Sanità con il "Proiettile babà" - Questo il post apparso sulla pagina Facebook: "Alla violenza rispondiamo con la dolcezza, con il "Proiettile Babà", ringraziando tutti, dagli abitanti dello storico e nobile quartiere Sanità ai rappresentanti delle istituzioni, dai colleghi a tutti quelli che, da ogni parte del mondo, ci hanno sostenuto". Un nuovo dolce per rispondere alla violenza e al cancro della camorra. Tanti i commenti delle persone che hanno sostenuto la pasticceria nei momenti di sconforto. Tanto che il giorno del tragico accaduto, sempre attraverso Facebook, Ciro Scognamiglio scriveva: "È stata una giornata "particolare", una giornata in cui tutte le emozioni hanno attraversato i nostri cuori e le nostre menti. Abbiamo avuto rabbia, dolore, voglia di mollare e forza di resistere. Poi abbiamo sentito il vostro calore e il vostro amore. Andiamo avanti!!!" Andare avanti nella maniera giusta è la risposta migliore che si potesse dare, l'arma della determinazione e della voglia di combattere può sconfiggere qualsiasi cosa.

