QUINTA COLONNA/ Ospiti e anticipazioni puntata 27 febbraio 2017: assenteismo e vitalizi dei parlamentari

QUINTA COLONNA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 FEBBRAIO 2017: L’ASSENTEISMO, IL CASO DELL’OSPEDALE LORETO MARE - Paolo Del Debbio è pronto a condurre una nuova puntata di Quinta Colonna, il talk show di Rete 4. Al centro della serata di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, ci sarà il tema dell’assenteismo, e insieme ad ospiti ed esperti verrà ripreso quanto successo presso l’ospedale Loreto Mare di Napoli, dove ha indagato la Procura della città: al momento cono 55 i dipendenti della struttura agli arresti domiciliari. Lo scorso sabato, secondo quanto riporta Napoli Repubblica, sono iniziati gli interrogatori e i primi sette interpellati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Il danno all’erario in conseguenza alla vicenda è notevole, e più tardi Del Debbio riprenderà l’intera faccenda, tutti i passi delle indagini condotte, chiarendo chi è rimasto coinvolto nello scandalo partenopeo. Come sempre, a Quinta Colonna non mancheranno gli interventi, pungenti e sempre attuali, di Gene Gnocchi; ma ci si soffermerà anche sul dibattito in merito ai vitalizi dei parlamentari. In questo frangente interverrà innanzitutto Mario Giordano, ospite fisso del talk nonché direttore del Tg4.

