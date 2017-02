ROADIES / Anticipazioni puntata 27 febbraio 2017: un nuovo amore in arrivo per Reg?

ROADIES, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di Premium Stories di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, un nuovo episodio di Roadies, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Amici e famiglia". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Reg (Rafe Spall) continua ad avere numerosi problemi con lo staff, soprattutto per quanto riguarda l'hotel in cui soggiornare. Riferisce poi a Gooch (Luis Guzmán) di aver notato che il tragitto da fare è troppo lungo e propone di passare per Cincinnati. Lo staff entra nel pallone perché secondo una superstizione, non deve essere pronunciata quella città. Gooch non intende far uscire il gruppo dal bus, anche se Reg non sa che quella fantomatica maledizione viene presa molto sul serio. Intanto, Shelli (Carla Gugino) rivela a Bill (Luke Wilson) che Rick (Christopher Backus) è scomparso e che non ha fatto il checkin al loro arrivo. Gooch avvia invece il bus, con l'intenzione di fare 100 miglia per scongiurare la catastrofe. Mentre Bill si accusa di essere responsabile dell'allontanamento di Rick, Reg inizia ad essere sempre più nervoso per la situazione vissuta. Il gruppo decide inoltre di chiamare Phil (Ron White), nonostante il dissenso del manager. Kelly Ann (Imogen Poots) viene istruita a dovere sulla procedura adatta per rompere la maledizione, fra cui la rottura di una dozzina di uova. Anche se Reg cerca di far ragionare l'autista, Gooch ha un'idea tutta sua riguardo alla maledizione, dovuto ad un incidente mortale capitato alla banda di supporto degli Who. Questo è il motivo per cui non nominano mai la città in cui morirono quelle persone e non riesce proprio a considerarla una cosa inutile. Dopo essere usciti parecchio fuori strada, Reg decide di attivarsi personalmente per trovare gli ingredienti anti-maledizione. Bill e Shelli entrano invece in contrasto, anche se il primo le fa notare che Red Velvet ed il suo nuovo marito hanno proposto loro di avere un'avventura di gruppo tramite una domanda in codice. Dopo aver trovato i palloncini, Reg spinge Kelly Ann ad introdursi in casa di sconosciuti per rubare delle uova. Notano però la presenza di una persona sul pavimento, ma evitano di appurare se sia morta o solo svenuta. Dopo aver corso a lungo per sfuggire ad un presunto killer, Kelly Ann rivela a Reg che si troverebbe in difficoltà nel caso in cui fosse salito sul bus per lei. Dopo aver sconfitto la maledizione, Reg realizza di sapere che Rick si potrebbe trovare nella Stanza della Pioggia, uno strip club, dove Shelli e Bill lo trovano abbracciato ad una donna. Realizzano solo dopo che si tratta di Natalie (Jacqueline Byers), che rivela di aver intrapreso una relazione con il bassista sulle parole di una nota canzone. Al loro rientro, Reg deve invece affrontare la dura realtà che ciò che è successo nel bus non lo renderà più vicino allo staff.

ROADIES, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 5 "AMICI E FAMIGLIA" - La band ritornerà a Denver, la città in cui sono nati tutti i membri dello staff e della band, per un'emozionante nottata all'insegna della Super Luna.. Intanto, Bill incontra Lorraine, la sua precedente fidanzata, con la scusa di dover recuperare una giacca che si trova in garage. Shelly dovrà affrontare un vuoto incolmabile, almeno in apparenza, proprio a causa degli effetti della Super Luna, entre Christopher decide di non incontrare, come preventivato, la sua musa Janine. La ragazza invece conoscerà Reg e sembrerà riuscire a fargli oltrepassare i limiti che si è autoimposto in materia di relazioni sentimentali. Nel frattempo, il curatore di un'importante rivista, Mike Finger, rivelerà di essere molto diverso da quanto mostrato finora, compreso il nome.

