Ryan Gosling e Mindi / Con chi è andato agli Oscar 2017? Non è il miglior attore protagonista, battuto da Casey Affleck

RYAN GOSLING BATTUTO DA CASEY AFFLECK AGLI OSCAR 2017 - La La Land sbanca agli Oscar 2017 con 14 candidature e 6 statuette portate a casa ma non quella per Ryan Gosling. Ed è qui che la rete insorge. Una lunga nottata per vedere Ryan salire sul palco e ringraziare per la meritata statuetta come miglior attore protagonista ma così non è stato. Qualche ora fa sul palco degli Oscar è salito Casey Affleck che con la sua interpretazione in Manchester by the Sea ha battuto Ryan Gogling e il suo personaggio in La La Land. Tutti d'accordo? Sembra proprio di no. L'attore ha cantanto, ballaro ma, soprattutto, in pochi mesi ha imparato a suonare il piano rendendo la sua interpretazione credibile e magnifica e se una delle 14 candidature era azzeccate era sicuramente quella di Gosling. Anche se il popolo della rete e i fan dell'attore erano sicuri della vittoria dell'attore, i pronostici non lo davano tra i favoriti tanto che lui stesso si era già presentato con tanto di bandiera bianca pronto ad arrendersi. La sua non vittoria, però, lo hanno già fatto incoronare come il nuovo Leonardo DiCaprio. Quest'ultimo ha aspettato anni e anni prima di stringere in mano l'agognata statuetta, succederà così anche a Gosling?

RYAN GOSLING BATTUTO DA CASEY AFFLECK AGLI OSCAR 2017, CHI ERA LA MISTERIOSA BIONDA AL SUO FIANCO? - Se da una parte tutti sono rimasti delusi dalla non vittoria di Ryan Gosling, dall'altra tutti sono andati fuori di testa quando l'attore si è presentato da solo sul red carpet e ha preso posto vicino ad una misteriosa bionda in sala. Il gossip è subito impazzito e mentre alcuni si chiedevano come mai la bella Eva Mendez fosse rimasta a casa (forse perchè proprio sicura della mancata vittoria del suo amato), altri si sono subito chiesti chi fosse la bella biondina seduta vicino a Ryan durante la cerimonia. L'arcano è stato subito svelato quando si è capito che non era di certo la sua nuova fiamma o la sua accompagnatrice ufficiale ma che si tratta solo di Mindi, sua sorella.

