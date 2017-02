SHANNEN DOHERTY/ È guarita la Brenda di Beverly Hills? Chemioterapia finita, è attesa per i risultati dei test

SHANNEN DOHERTY, È GUARITA? CHEMIOTERAPIA FINITA: L’ATTESA PER I RISULTATI DEI TEST (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Chemioterapia e radioterapia finite per Shannon Doherty. La Brenda di Beverly Hills ha completato i cicli delle cure e ora deve attendere i risultati per scoprire se è guarita dal cancro. Per l’attrice si starebbe quindi per chiudere un doloroso capitolo della sua vita e in questi giorni ha voluto ricordare quei terribili momenti con una foto che la ritrae proprio nel bel mezzo delle sue sofferenza, a letto e senza capelli: “Ottobre 2016…non tanto tempo fa. Ultimo giorno di chemio. Esausta. Ora che ho finito con la chemioterapia e la radioterapia, è iniziato il gioco dell’attesa. Attesa per i test. Attesa per capire se sono libera dal cancro o no. Attesa per la ricostruzione. Penso che quando a uno viene il cancro, si aspetti sempre lo stesso esito. Per quelli che stanno aspettando, sto aspettando con voi”. La foto del “Flashback Friday” (clicca qui per vederla) è stata accolta dai fans con oltre 60mila like e tantissimi messaggi si solidarietà. Per fortuna ora Shannen Doherty sembra stare un po’ meglio e in un video pubblicato nei giorni scorsi la vediamo mentre balla con il marito Kurtis Warienko: clicca qui per vederlo.

