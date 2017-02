STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: 12 anni schiavo, X-Men l'Inizio e Quinta Colonna (lunedì, 27 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, la programmazione delle reti del Biscione ci mette davanti a delle scelte davvero difficili, tra le tante proposte di ottima qualità c'è davvero l'imbarazzo della scelta sul programma da vedere. Canale 5 propone un film un film biografico e drammatico dal titolo 12 anni schiavo, mentre Italia 1 sceglie un ottimo film d'azione che gli soprattutto gli appassionati di fumetti non si faranno scappare, il riferimento va a X Men - L'inizio, Rete 4 invece lancia il programma di informazione Quinta Colonna. Ma la serata non finisce certo qui, perchè sul resto dei canali continuano a trasmettere film dal genere commedia, ancora azione e serie tv. Ma adesso vediamo nel dettaglio l aprogrammazione della serata Mediaset.

Per cominciare su Canale 5 verrà trasmesso il film 12 anni schiavo interpretato da un ottimo cast di attori, composto da Brad Pitt, Michael Fassbender e Lupita Nyong'o. Il film 12 anni schiavo racconta la vera storia di Solomon Northup, musicista e scrittore statunitense che era stato ridotto in schiavitù. Il film si svolge durante la guerra di secessione, che sancì appunto la fine della schiavitù negli Stati Uniti d'America. A seguire ci sarà l'edizione della notte del Tg5. Su Italia 1 invece verrà trasmesso il film X-Men, l'Inizio, arricchito da un gruppo di attori molto valido formato da Alice Eve, Amber Heard, James Mcavoy e Michael Fassbender. In seconda serata ci sarà l'irriverente programma calcistico Tiki-Taka, condotto dal giornalista Pierluigi Pardo, durante il quale si parlerà dell'ultima giornata di campionato appena disputata. Su Rete 4 invece sarà possibile assistere al programma d'informazione Quinta Colonna, condotto da Paolo Del Debbio, durante il quale verranno trattati temi di stretta attualità come politica ed economia. A seguire ci sarà la rubrica di attualità Terra! Sul canale La 5 verrà trasmesso il film commedia Jenny's Wedding, con la recitazione di Katherine Heigl, Alexis Bledel, Tom Wilkinson, Linda Emond e Grace Gummer, mentre su Italia 2 andrà in onda il film d'azione Outcast, diretto dal regista Nick Powell. Su Mediaset Extra gli amanti del cabaret potranno assistere ad una puntata del programma d'intrattenimento Le Iene Show. Per coloro che apprezzano le serie televisive il canale giusto sul quale sintonizzarsi è Top Crime, dove si potranno visualizzare due puntate di Bosch. Nello specifico verranno trasmessi gli episodio numero 9 e numero 10, intitolati Il castello magico e Noi e loro.