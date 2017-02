STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Commissario Montalbano, I mercenari e Presa diretta (lunedì, 27 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, il palinsesto delle reti Rai prevede per i suoi telespettatori la messa in onda si fiction, serie tv, film, documntari e programmi di approfondimento. Sbirciando velocemente quello che verrà trasmesso, possiamo anticipare che, Rai 1, dedica la sua prima serata al Commissario Montalbano, Rai 2 si dedica al film d'azione che vede protagonisti Sylvestr Stallone e Jason Statham impegnati nel ruolo de I Mercenari, la terza rete invece, si occupa dell'informazione con Presa diretta. Rai 4, Rai 5 e Rai Movie invece, manderanno in onda una serie televisiva, un documentario e un film western. Ma adesso scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno gli appassionati del famosissimo Commissario Montalbano, personaggio nato dalla fantasia dello scrittore Andrea Camilleri, potranno assistere all'episodio Un covo di vipere. La puntata sarà interpretata come al solito da Luca Zingaretti, che ha sempre vestito i panni del commissario. Nell'episodio del Commisario Montalbano il poliziotto (Luca Zingaretti) si troverà a coinvolto in alcuni casi spinosi che interessano il commissariato di Vigata, un paesino immaginario della Sicilia. Nello staff del commissariato anche l'ispettore Fazio (interpretato da Peppino Mazzotta) e l'ispettore Mimì Augello (interpretato da Cesare Adolfo Bocci). In seconda serata invece ci sarà Porta a Porta, programma d'informazione condotto da Bruno Vespa. Su Rai Due verrà trasmesso il film I Mercenari, con un cast d'eccezione composto da Sylvester Stallone, Jet Li, Jason Statham, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. Subito dopo andrà in onda sullo stesso canale la pellicola Last Knights. Su Rai Tre invece ci sarà il programma d'informazione Presa Diretta, seguito in seconda serata da Ufficiali e Gentiluomini. Su Rai 4 si potranno visionare tre episodi della serie televisiva Vikings IV, intitolati Yol, Promised e What might have been. Su Rai 5 il premio Nobel Dario Fo e Franca Rame saranno protagonisti del documentario sulla storia del teatro, intitolato La nostra storia. Su Rai movie invece sarà possibile assistere alla riproduzione del film western Dove la terra scotta, interpretato da Gary Cooper e Julie London.