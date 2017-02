STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Italia's Got Talent, The Walking Dead e Gods of Egypt (lunedì, 27 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 27 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, la piattaforma satellitare di Sky, cerca come sempre di soddisfare i suoi abbonati con un palinsesto ben sistemato per essere suguito anche per ogni fascia di età tra serire tv, che vanno dal drammatico al thriller e al poliziesco, e l'ampia scelta dei canali dedicati al cinema che stasera propongono azione, commedia e fantascienza, non mancano i programmi di intrattenimento e i talent show. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Per cominciare su Sky uno ci sarà una divertente puntata del talent show Italia's Got Talent, condotto da Lodovica Comello, con i quattro giudici Claudio Bisio, Frank Matano, Nina Zilli e Luciana Littizzetto. Su Fox a partire dalle ore 21.00 ci sarà un episodio della serie televisiva thriller The Walking Dead, che sta appassionando milioni di fan in tutto il mondo. Proseguendo nella ricerca su Sky Cinema Uno potrà essere visualizzato il film Gods of Egypt, interpretato dagli attori Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau. Sul canale tematico Sky Cinema Oscar si potrà assistere in esclusiva al meglio della notte degli Oscar 2017, andata in onda il giorno prima. Su Sky Cinema Family potrete vedere assieme a tutta la famiglia il film commedia Giotto, l'amico dei pinguini. Una commedia particolarmente apprezzata dal pubblico è senza dubbio Un matrimonio all'inglese, interpretata da Jessica Biel e Colin Firth, che andrà in onda su Sky Cinema Passion. Su Sky Cinema Comedy verrà trasmessa una bella commedia dal sapore tutto italiano, intitolata Torno indietro e cambio vita, e interpretata dagli attori Raoul Bova, Ricky Memphis, Max Tortora e Giulia Michelini, diretta dal regista Carlo Vanzina. Nella pellicola intitolata Torno indietro e cambio vita i due protagonisti Marco e Claudio sono migliori amici. Per uno scherzo del destino si ritrovano nel periodo in cui avevano 17 anni rivivendo esperienze già vissute, con l'incredibile possibilità di riscrivere il proprio futuro. Per gli appassionati dei classici su Sky Cinema Classics andrà in onda il primo episodio della saga Star Trek, un cult per tutti gli amanti del genere.