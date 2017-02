STEFANO DE MARTINO / News: dopo le parole di Costanzo si trincera dietro il silenzio stampa (oggi, 27 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: BELEN RISPONDE A SIGNORETTI E LUI RESTA IN SILENZIO (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Stefano De Martino nonostante la riservatezza, continua ad essere al centro del gossip: il motivo? Una recente dichiarazione di Maurizio Costanzo tra le pagine di "Nuovo", ha aperto la polemica con tanto di "botta e risposta" da parte dei diretti interessanti... o quasi. Stefano De Martino proprio di recente è stato ampiamente lodato dal giornalista romano che ha affermato di avere una predilezione per lui piuttosto che per l'ex moglie Belen Rodriguez. Della stessa opinione anche Maria De Filippi mentre l'argentina, dopo alcuni giorni di silenzio ha detto la sua su Instagram per smentire Riccardo Signoretti, direttore del giornale. "Signoretti ha già preso mille denunce per dichiarazioni false. Prima o poi pagherà quel cosiddetto giornalista", scrive l'argentina. Il direttore di "Nuovo" però, ha immediatamente replicato su Facebook facendo notare che l'unico ad avere titolo per smentire possa essere Maurizio Costanzo che di fatto, non ha sconfessato nulla. Signoretti ha anche confermato nuovamente tutto il contenuto dell'intera intervista e le dichiarazioni di Maurizio Costanzo: "Confermo parola per parola il contenuto dell'intervista pubblicata su Nuovo, compresa la parte in cui Costanzo dichiara che lui e Maria De Filippi si sentono più vicini a Stefano che a Belén". Di seguito, Riccardo Signoretti ha chiosato: "Capisco che alla soubrette argentina quell'intervista possa dare fastidio, ma diffamare il sottoscritto sulla sua pagina Instagram non ne cambia il contenuto e nemmeno gli effetti". Belen Rodriguez replicherà nuovamente oppure attenderà con ansia una risposta da parte di Stefano De Martino? Il ballerino campano si sta preparando per l’imminente serale di Amici 16 che aprirà le porte il prossimo 25 marzo 2017 e, come da tradizione, si potrebbe fortemente trincerare dietro un “silenzio stampa”.

