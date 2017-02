Signoretti contro Belen Rodriguez/ L’intervista di Costanzo è finta? Ma se ne faccia una ragione e se la veda con i miei avvocati!

Maurizio Costanzo contro Belen Rodriguez, l'intervista al settimanale Nuovo è "finta"? Parla il direttore Signoretti - Non ci sta Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, e decide di rompere il silenzio e dire la sua su una questione che sta ormai spopolando sul web. Una nuova bufera si è scatenata su Belen Rodriguez. Negli ultimi giorni è una dichiarazione fatta da Maurizio Costanzo al settimanale Nuovo ad aver sollevato un polverone. Nell'intervista Costanzo consiglia a Belén "di trasferirsi all'estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole", parole inaspettatamente dure, che hanno sorpreso un pò tutti e in primis, pare, anche la stessa Belen. Il punto dell'intervista era lo schieramento di Costanzo e, di conseguenza, di Maria De Filippi dalla parte di Stefano De Martino, ma di fronte al grande clamore provocato da questa intervista, ecco arrivare la risposta della Rodriguez. Ai tantissimi fan che le chiedono la sua opinione a riguardo, Belen allora risponde "Purtroppo Signoretti (direttore del settimanale Nuovo, ndr) ha già preso mille denunce per dichiarazioni false. Prima o poi pagherà quel così detto giornalista".

Signoretti contro Belen Rodriguez: "Lei mente e risponderà in ogni sede delle sue menzogne" - Ecco quindi che Signoretti decide di rompre il silenzio e, in un'intervista a LaPresse, dire la sua sulla querelle nata proprio dal suo settimanale. "Belén mente e risponderà in ogni sede delle sue menzogne" dichiara il direttore di Nuovo, ben pronto a difendere la veridicità dei contenuti del settimanale. Ma non si ferma qui, anzi aggiunge: "Capisco che Belén sia distrutta dopo l'intervista-scoop di 'Nuovo' nella quale Maurizio Costanzo la invita a trasferirsi all'estero e a non rompere più le scatole. - aggiunge Signoretti, che conclude - E' stata scaricata da un personaggio autorevole e influente. Ma la sua strategia - demolire la mia credibilità per far pensare al pubblico che quell'intervista fosse falsa - non passerà. Ho dato incarico ai miei legali di procedere in ogni sede contro la Rodriguez", annuncia così il direttore del settimanale. Come proseguirà questa delicata questione?

