SOLEIL SORGÈ / A rischio la permanenza a Uomini e donne: la decisione di Luca Onestini è vicina

Uomini e Donne, Solei Sorgè in bilico: la corteggiatrice presto eliminata? Una segnalazione la mette a rischio - Strategia o reale interesse quello di Solei Sorgè per Marco Cartasegna? Una cosa è comunque chiara: la bella corteggiatrice di Luca Onestini è riuscita con l'attirare l'attenzione su di sè. Ma non sempre questo potrebbe essere un punto a suo favore; se i sentimenti per Luca sono reali, il suo volersi avvicinare a Marco - a suo dire - per provocarlo potrebbe avere l'effetto contrario, soprattutto dopo quello che è accaduto nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, che vedremo in onda la prossima settimana. Una corteggiatrice, Marcella, ha infatti segnalato che la bella Soleil sarebbe ancora in contatto con un suo ex, Andrea, con il quale avrebbe organizzato un'uscita. Una segnalazione che la Sorgè ha prontamente smentito ma che, in una situazione già abbastanza in bilico, potrebbe essere per lei il colpo di grazia, visto che Luca ha già manifestato il suo disagio a riguardo.

Uomini e Donne, Solei Sorgè contesa da Marco Cartasegna e Luca Onestini: chi la spunterà? Pronta la strategia della corteggiatrice - Marco Cartasegna ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne solo una settimana fa, eppure nel noto studio di Canale 5 c'è già molto su cui discutere. Il nuoto tronista ha infatti messo gli occhi su una delle due possibili scelte di Luca Onestini, causando non pochi scontri in studio. È Soleil Anastasia Sorgè ad aver fatto colpo sull'imprenditore e modello del Trono Classico, che ha ben pensato - dopo la scorsa puntata - di andare in camerino per parlare con la corteggiatrice e confessarle il suo interesse. Soleil si è mostrata lusingata ma ha fatto comprendere che non c'è interesse ad intraprendere una conoscenza con lui, visto che i sentimenti per Luca ci sono e sono già abbastanza importanti. Inevitabile che, nello studio di Uomini e Donne, siano state poi scintille tra Marco e Luca: la rivalità è infatti già alle stelle, visto che Cartasegna ha fatto ben capire che non mollerà il colpo.

Uomini e Donne, Solei Sorgè contesa da Marco Cartasegna e Luca Onestini: ma la verità è un'altra! - Marco Cartasegna, anche se quello di Soleil è stato un no, ritiene invece che la corteggiatrice sia più che disposta a conoscerlo. Quello che il nuovo tronista non sa, e che scopriremo solo la prossima settimana, è che Soleil uscirà nuovamente con lui ma soltanto ad uno scopo: far ingelosire e quindi provocare Luca Onestini. La rivale Giulia Latini è tornata in studio ed è più agguerrita che mai, ecco perchè Soleil potrebbe adottare questa strategia per attirare l'attenzione di Luca tutta su di sè. Potrebbe tuttavia rivelarsi un'arma a doppio taglio: iniziare ad uscire con Marco potrebbe sì avere il risultato sperato dalla Sorgè, ma potrebbe anche allontanare Luca da lei avvicinandolo alla rivale, come al contempo avvicinare realmente lei al nuovo tronista. Insomma, le carte in gioco sono davvero molte: con il suo arrivo, Marco ha rivoluzionato le situazioni presenti in studio, e chissà che a breve non arrivi un bel colpo di scena.

