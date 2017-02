Striscia la notizia/ Cristiano Militello con i campioni Marco Maddaloni e Mario Schetter

STRISCIA LA NOTIZIA, FOTO: CRISTIANO MILITELLO CON MARCO MADDALONI E MARIO SCHETTER (oggi, 27 febbraio 2017) - Torna anche oggi, 27 febbraio 2017, l'appuntamento col tg satirico ideato dal 1988 da Antonio Ricci Striscia la Notizia. Ficarra e Picone condurranno la nuova trasmissione e come ogni vbuon lunedì che si rispetti tra i protagonisti ci sarà anche Cristiano Militello con le sue rubriche. Su tutte ovviamente sarà il momento di Striscia lo Striscione, ma ci sarà spazio anche per la Gufata e Tutti giù per terra. In una foto pubblicata sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione di Canale 5 vediamo lo stesso Cristiano Militello insieme a due grandi campioni come Marco Maddaloni e Mario Schetter. E' andato a trovarli, ma probabilmente non vedremo un'intervista ma uno dei soliti siparietti magari con una simulazione per accedere alla rubrica ''Tutti giù per terra''. Nei commenti possiamo leggere: "Il nostro Cristiano Militello cond ue grandi campioni come Marco Maddaloni e Mario Schetter! Stasera a Striscia la notizia ne vedrete delle belle", clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

STRISCIA LA NOTIZIA, QUALI SERVIZI VEDREMO? (oggi, 27 febbraio 2017) - Come ogni sera torna anche oggi, lunedì 27 febbraio 2017, l'appuntamento con Striscia la Notizia. Il tg satirico è stato ideato da Antonio Ricci nel 1988 e da quel momento, con sempre ottimi risultati, ha occupato il prime time della rete ammiraglia di Mediaset Canale 5. Ora alla conduzione di Striscia c'è il duo comico composto da Ficarra e Picone che sicuramente hanno dimostrato di essere dei bravi padroni di casa, abili a dimostrare sempre grande competenza e ad amministrare le emozioni di fronte a un pubblico sempre molto esigente. Saranno molti i servizi che vedremo anche oggi con il solito stile dissacrante del programma che andrà a scontrarsi con duri fatti di attualità, trattandoli in una maniera apparentemente molto leggera ma alla fine intensa e con moltissimi significati dietro. Sarà molto interessante poi capire quali saranno gli ascolti con il programma che quasi sempre riesce ad ottenere una risposta dal pubblico veramente incredibile.

