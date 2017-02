TERREMOTI IN ITALIA/ Quali sono le zone più a rischio? (PresaDiretta, 27 febbraio 2017)

TERREMOTI IN ITALIA, QUALI SONO LE ZONE A RISCHIO? AUMENTA LA PREOCCUPAZIONE DEI CITTADINI (PRESADIRETTA, 27 FEBBRAIO 2017) - Quanto accaduto fra agosto e ottobre nel Centro Italia ha provocato un aumento della preoccupazione in tutti i cittadini italiani. Non si parla solo delle zone ritenute a rischio sismico, ma anche delle regioni circostanti e persino delle zone ritenute più sicure. Si parla infatti del 76% della popolazione Toscana, che sarebbe preoccupata di una possibile minaccia idrogeologica e sismica per la regione, soprattutto in previsioni di eventuali frane o alluvioni. I dati che emergono dal sondaggio dell'Istituto Demopolis, su incarico de La Nazione, sono allarmanti, ma evidenziano come la scarsa attenzione ai criteri di sicurezza, sia nelle ristrutturazioni edilizie che nelle costruzioni, sia un punto da discutere in previsione di un miglioramento della normativa in vigore, sia a livello regionale che nazionale, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento delle misure previste ai rischi di specifiche zone. Questa sera, lunedì 27 febbraio 2017, PresaDiretta approfondirà la metatica grazie al servizio Casa Italia di Claudio Papaianni. Si tratta di preoccupazioni, spiega al giornale Pietro Vento, direttore di Demopolis, "cui spesso non corrisponde una effettiva cognizione dello stato di sicurezza della propria abitazione", così come dei luoghi ad alta frequenza. Cosa succede invece nelle zone interessate? In queste settimane un particolare focus in materia di sicurezza sismica e prevenzione è stato fatto dalla regione Abruzzo, grazie alla presenza del candidato sindaco Dante De Nuntiis, che si è avvalso dell'intervento di specialisti ed esperti del settore edilizio. A Lanciano, fra il 3 ed il 5 marzo prossimi si svolgerà inoltre la Fiera dell'edilizia, dove una particolare attenzione verrà data alla ricostruzione, i nuovi incentivi e l'adeguamento sismico. Un tema particolarmente caro in questi giorni alla provincia di Avellino, che grazie all'intervento del vice dirigente del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Avellino, Mario Bellizzi, ha potuto approfondire il livello di sicurezza sismica delle proprie strutture, sia pubbliche che private. Grazie ad una rete sismometrica di tutto il territorio italiano, sono state infatti messe in luce nello specifico le condizioni delle scuole pubbliche.

