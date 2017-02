THE WALKING DEAD 7/ Anticipazioni puntata 27 febbraio 2017: l'altra faccia del Santuario

THE WALKING DEAD 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, 27 febbraio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Walking Dead 7, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Fidati, non fidarti". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: durante un incontro con i Saviors, Richard (Karl Makinen) punta la pistola contro Jared (Joshua Mikel), alimentando la tensione fra i due gruppi. Morgan (Lennie James) interviene per impedire al Savior di usare la pistola, ma lascia il bastone subito dopo. Gavin (Jayson Warner Smith) sottolinea ad Ezekiel (Khary Payton) che Richard deve cambiare atteggiamento, prima che sia troppo tardi. Di ritorno al Regno, Ezekiel raccomanda a Benjamin (Logan Miller) di non agire con impulsività, mentre Daryl (Norman Reedus) affronta Morgan ed il suo eccessivo self-control. L'arciere crede che Carol (Melissa McBride) avrebbe reagito e li avrebbe portati ad uccidere i Saviors per vendicare le loro morti, ma Morgan gli fa notare che è proprio per quello che l'amica se n'è voluta andare via. Poco dopo, Richard chiede a Daryl di insegnargli ad usare la balestra e poi gli mostra il punto da cui arrivano i Saviors. Nei suoi piani c'è l'intenzione di dirottare l'attenzione dei nemici verso l'abitazione di Carol, preventivando di sacrificarla. Non appena Daryl ha la conferma che sta parlando della sua amica, si rifiuta di proseguire e gli intima di starle lontano. Intanto, Rick (Andrew Lincoln) e gli altri vengono circondati dal gruppo di Jadis (Pollyanna McIntosh), ma l'ex Sceriffo chiede alla leader di unirsi a loro per sconfiggere i Saviors. Vengono attaccati immediatamente, ma Gabriel (Seth Gilliam) ruba il coltello a Brion (Thomas Francis Murphy) e lo punta alla gola di Tamiel (Sabrina Gennarino), riuscendo a convincere Jadis ad ascoltarlo. L'ex prete promette che potranno avere tutto ciò che vogliono se combatteranno al loro fianco, ma la donna pretende di avere qualcosa subito. Nonostante questo, Rick viene trasportato in un altro punto della discarica e gettato fra le braccia di un Vagante pieno di spuntoni, con l'intenzione di mostrare che cosa sia in grado di fare. Dopo essersi ferito e su consiglio di Michonne (Danai Gurira), Rick riesce ad eliminare la creatura ed a convincere Jadis, che a quel punto gli lancia una corda per risalire il muro di rifiuti. La richiesta della leader è di avere tante armi a disposizione perché possano unirsi alla loro battaglia, ma l'ex Sceriffo rifiuta di darle la metà delle scorte come vorrebbe. Nel frattempo, dopo una breve visita del Re, Carol si ritrova di fronte a Daryl ed inizia a commuoversi alla sua vista. Sapere che i due amici sono morti porta la donna alle lacrime ed al suo ritorno, Daryl ha modo di parlare ancora con Morgan. L'arciere gli chiede di premere perché Ezekiel si unisca alla loro causa, ma Morgan gli fa notare che sono molto simili, perché ha evitato di dire a Carol la verità su come è andata. Al mattino successivo, Daryl parte per tornare ad Hilltop e prepararsi alla guerra.

THE WALKING DEAD 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 27 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "FIDATI, NON FIDARTI" - Nell'episodio di questa sera di The Walking Dead 7, scopriremo come se la sta passando Eugene, in seguito alla decisione di Negan di portarlo nel Santuario. I due avranno un confronto acceso ed ovviamente univoco, in cui il villain chiederà in modo diretto a Eugene di fabbricare proiettili per lui, pena un assaggio di Lucille. Per Eugene l'esperienza al Santuario sarà molto diversa rispetto a quella vissuta da Daryl, soprattutto perché facilmente impressionabile. Negan avrà anche un breve dialogo con Dwight ed in base alle parole usate nel promo, possiamo ipotizzare che si tratti di un nuovo modo per il villain di tenere sotto torchio il suo braccio destro. In questo caso, sembra che il Bad Boy conosca molto bene le persone che ruotano attorno a lui.

