THIS IS US/ Anticipazioni puntata 27 febbraio 2017: brutte notizie per Toby, l'operazione avrà successo?

THIS IS US, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 23 febbraio 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio della serie rivelazione This is us, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, intitolato "La cosa giusta da fare". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nella seconda serata di Fox Life di oggi, lunedì 27 febbraio 2017, This Is Us ritornerà con il suo undicesimo episodio, in prima Tv assoluta. Si intitolerà "La cosa giusta da fare", che ci illustrerà che cosa è successo subito dopo l'infarto di Toby. Il fidanzato di Kate le ha fatto prendere un bello spavento, ma sembra che tutto stia andando per il meglio. L'evento porterà tuttavia la donna a manifestare un nuovo tipo di preoccupazione ed a fare nuovamente marcia indietro nel loro rapporto. L'unione fra Toby e Kate mette infatti in luce i timori più profondi della donna, spingendola a prendere posizione a riguardo. In qualche modo rappresenta un punto su cui non intende cedere, sicura del tipo di persona che voglia al suo fianco. Una posizione nettamente in contrasto con il resto della sua vita, che sembra invece basarsi su fondamenta fragili. A questo si aggiunge il rapporto con Rebecca, che realizzerà di poter essere responsabile dell'obesità della figlia. In realtà si tratta di una responsabilità indiretta, dato che la madre si incolperà di aver preso sotto gamba sia la problematica che le emozioni di Kate a riguardo. Un particolare focus verrà dato a Jack, interpretato da Milo Ventimiglia, che finora abbiamo conosciuto solo nella fase adulta. Che cosa lo ha reso un uomo così attento e premuroso nei confronti della propria famiglia? Un passato difficile per Jack, come possiamo immaginare date le fondamenta su cui si erge la serie, un passato da cui tuttavia ha saputo trarne un vantaggio per la sua vita futura. Scopriremo quindi da che cosa è spinto e soprattutto quanto una promessa fatta alla madre sia diventato il suo mantra per tutta la sua vita. E mentre parliamo ancora di vita, dovremo affrontare in realtà il suo opposto, la morte. Dopo aver tremato di fronte all'eventualità che Toby potesse essere in pericolo, torneremo ad occuparci di William. Uno dei personaggi più controversi dello show e dietro cui troviamo il volto dell'attore Ron Cephas Jones. Un ruolo difficile che ci mostra il vissuto di un uomo con una malattia allo stadio terminale, sconosciuto sotto molti punti di vista. Facile odiarlo, dato l'abbandono di Randall, intepretato dal magistrale Sterling K. Brown, ma cosa sappiamo davvero delle motivazioni che lo hanno portato ad un gesto così forte? Anche in questo caso entreremo in contatto con il vissuto di William, a partire dagli anni dell'adolescenza, ma il tutto avverrà nei prossimi episodi. Per ora, torneremo ad occuparci del dramma sentimentale di Kevin, ovvero Justin Harlety, e della sua rottura con Sloane. Il personaggio di Milana Vayntrub ha infatti portato una ventata di "sanità" nella vita dell'attore, ma il ritorno di Olivia sul set, interpretata dall'attrice Janet Montgomery, non farà che rompere l'equilibrio ritrovato, ancora troppo fragile per non essere compromesso.

THIS IS US, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 23 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "LA COSA GIUSTA DA FARE" - Nel passato, Jack fa una solenne promessa alla madre: non diventerà mai violento come il padre. Ecco perché nella sua vita e soprattutto nella relazione con Rebecca, farà di tutto per dimostrare di essere un brav'uomo ed un buon padre/marito. Intanto, Toby scopre di avere una malformazione cardiaca che andrebbe operata immediatamente. Il medico fa tuttavia l'errore di rivelargli che normalmente i pazienti che si ritrovano nelle sue stesse condizioni preferiscono assumere farmaci invece che risolvere il problema. Dato l'animo poco coraggioso, in questo caso, Toby sceglierà ovviamente di intraprendere questa strada. Kate però decide di non sottostare a questo patto con la morte: non vuole al suo fianco un uomo che ha nel petto una bomba ad orologeria, in grado di esplodere da un momento all'altro. Per questo gli imporrà di prendere una decisione: o lei o i farmaci. Intanto, Kevin scopre che Olivia è ritornata ed è fortemente cambiata. Persino nel look. Dopo un iniziale tentennamento di fronte alla richiesta dell'attrice di riprendere il loro rapporto, Kevin farà uno scivolone che lo porterà alla rottura con Sloane. Nel frattempo, Randall cerca un punto di incontro con Jesse, mentre cerca ancora di digerire la relazione che il padre ha con quell'uomo. Il tentativo maldestro di avere un dialogo con Jesse si tradurrà però in un nulla di fatto. Dopo aver contestato al padre di non trascorrere abbastanza tempo con la sua famiglia, scoprirà però che la salute di William è peggiorata ulteriormente. Per questo, accetterà di fargli interrompere la terapia, che ormai non sta più facendo effetto.

