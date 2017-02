TRONO CLASSICO / Uomini e Donne oggi: Marco Cartasegna al muro, la corteggiatrice “psicologa” lo mette al tappeto

TRONO CLASSICO OGGI, UOMINI E DONNE: MARCO CARTASEGNA, CROLLA LA SUA SICUREZZA PER “COLPA” DI LARISA - Luca e Marco sono già due perfetti antagonisti. Il trono classico di Uomini e Donne andato in onda oggi, lunedì 27 febbraio con il nuovo appuntamento, ha tracciato i contorni di una fortissima rivalità tra tronisti. Onestini dopo aver scoperto che Soleil ha incontrato Cartasegna, ha mostrato tutta la sua insofferenza anche in studio dopo averlo abbondantemente offeso confrontandosi proprio con la 22enne. Lo scontro verbale tra i due si è nuovamente acceso anche dopo la presentazione di Greta, corteggiatrice uscita con entrambi e che al momento ha deciso di non palesare la sua preferenza. Passeggiata in bicicletta tra le strade di Roma per Luca e Greta con chiacchiere a seguire citando sempre Marco: Onestini ha paura di non reggere il confronto? “Ti ho notata subito, sei molto bella e lo sai…” dichiara Luca per poi aggiungere deciso: “ed io ti piaccio!”. “E’ un po’ presto per dirlo ma d’impatto sì, sei interessante!” afferma Greta per poi considerare intrigante anche Marco: “Devo però studiarlo dal punto di vista estetico”. I due si confrontano e stuzzicano: “Sei venuta qua per farmi perdere la testa?” domanda Luca. Onestini mostra imbarazzo mentre per smaltire l’ansia suggerisce alla corteggiatrice di fare due passi. L’esterna si è conclusa con qualche abbraccio dopo la “velata” richiesta di lei rivelando di avere freddo. L’esterna con Marco invece è molto più “fisica” e l’attrazione tra i due è palese. Cartasegna senza troppi giri di parole le confida che la bacerebbe subito. In studio, dopo Soleil il nuovo argomento di conversazione è diventato Greta, accusata dalle altre di essere una gatta morta. Per una esterna andata bene però, subito dopo ne è arrivata un’altra decisamente pessima. Larisa ha fatto il sesto grado a Marco facendolo imbarazzare non poco: “Non mi hai colpito fisicamente ma per come ti sei presentato – esordisce la ragazza - Mi sembri intelligente… dire che non sei umile però è una frase bruttissima. Secondo me ti nascondi molto… ridi in continuazione e non si riesce a capire perché”. “Io non mi permetto di giudicare, fai lo stesso” cerca di concludere Marco e lei gli dona un libro in regalo. “Io voglio una donna…”, dichiara quindi il tronista cercando di far crollare il muro di sicurezza che si nasconde dietro la corteggiatrice. “Che tu sia un uomo questo non lo so… che significa la parola donna?” lo sollecita lei. Dopo la disastrosa esterna i due discutono anche in studio e, appare più che evidente l’impossibilità di potersi confrontare ancora: Larisa verrà presto eliminata?

