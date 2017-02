UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Vittorio troverà il coraggio di denunciare Luca? (Oggi, puntata 27 febbraio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 27 FEBBRAIO: VITTORIO DENUNCIA LUCA? - Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 ripartendo dalla terribile violenza che lo scorso venerdì ha subito Antonio da parte di Luca. Vittorio ha assistito inerme a tale avvenimento, non sapendo come comportarsi: dovrà denunciare il poliziotto o fingere che nulla sia accaduto? La situazione preoccuperà inevitabilmente anche il nuovo atleta della palestra che si renderà conto di avere esagerando, non riuscendo a frenare la sua rabbia. Come si evolverà questa vicenda? Anche se il suo comportamento non è stato altrettanto crudele, Alberto dovrà fare i conti con il colpo sferrato ai danni di Enriquez. Quest'ultimo aveva cercato di liberarsi del collega, convinto che le sue intenzioni nei confronti di Niko non fossero affatto benevole. Ma ora che ha mostrato di essere un uomo violento, Palladini potrebbe vedersi revocata la libertà provvisoria finendo nuovamente in carcere. Per questo non avrà tempo da perdere e dovrà convincere il collega a perdonarlo per quanto accaduto. Tale obiettivo, però, potrebbe dimostrarsi ben più complicato del previsto. Nadia e Alberto riusciranno a liberarsi di Alberto senza fare nulla? La crisi tra Angela e Franco non sembrerà avere via d'uscita: neppure l'intervento dello psicoterapeuta, infatti, farà il miracolo a causa del mancato impegno di Boschi. La pazienza della Poggi potrà dirsi giunta al termine?

