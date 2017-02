UNA VITA/ Anticipazioni puntata 28 febbraio: Teresa urla il suo disprezzo contro Mauro

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 28 FEBBRAIO: TERESA FURIOSA CON MAURO! - Dovremo attendere la puntata di Una vita di domani per scoprire le conseguenze della dichiarazione che Celia ha fatto a Teresa: Mauro è già fidanzato con Humilidad! Dopo avere appreso una simile notizia, arrivata poco dopo il bacio scambiato con San Emeterio, la maestra sarà comprensibilmente furiosa tanto da raggiungere l'uomo per esprimerle il suo punto di vista: gli dirà di non volere più sapere nulla di lui e che la loro collaborazione per incastrare Cayetana finirà qui! Nulla potrà Mauro di fronte all'evidenza dei fatti, trovandosi persino a dover gettare benzina sul fuoco dopo avere scoperto che i fascicoli riguardanti la vedova De La Serna sono misteriosamente spariti. Peirò sarà davvero sincero dicendo che tali documenti gli sono stati rubati? Ci saranno finalmente buone notizie per le domestiche di Acacias 38, che Cayetana e aveva deciso di licenziare a causa delle interviste rilasciate sia a Leonor che al giornalista Quiroga. Sarà proprio la figlia di Rosina e Maximiliano ad usare le stesse armi della vicina di casa, minacciando di scrivere un romanzo completamente dedicato a lei nel caso in cui portasse a conclusione il suo progetto. Il lavoro delle domestiche potrà dirsi salvo?

