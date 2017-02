UNA VITA/ Anticipazioni puntate spagnole e italiane: Cayetana uccide Mauro legandolo ai binari del treno?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAYETANA UCCIDE MAURO? - Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate della prossima settimana segnalano una nuova tragedia che colpirà la protagonista Teresa. Sarà Cayetana, infatti, a mettere in atto il suo piano per liberarsi di Mauro una volta per tutte. Non le basterà averlo separato da Teresa, che a causa dell'ennesimo intrigo dell'amica si è fidanzata con Fernando, ma vorrà chiudere i conti con il rivale una volta per tutte. Per questo chiederà l'intervento di Elena, che tenderà una trappola all'ispettore e lo sequestrerà. Con l'aiuto di alcuni uomini lo legherà ai binari del treno, lasciandolo a quello che sarà il suo inevitabile destino. Ed infatti le cose andranno proprio come previsto dalla dark lady: Felipe annuncerà la morte dell'amico Mauro, che verrà seppellito davanti agli occhi attoniti di una sconvolta Teresa e di tutti i propri conoscenti. Ma siamo davvero certi che le cose siano andate in questo modo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 27 FEBBRAIO: BRUTTE NOTIZIE PER TERESA - La nuova settimana di programmazione di Una vita non comincerà nel migliore dei modi per la protagonista femminile della telenovela. Dopo aver scambiato un bacio appassionato con Mauro pensando che la verità sulle sue origini sia molto vicina, Teresa verrà a scoprire una notizia che improvvisamente le farà cadere il mondo addosso. Sarà Celia ad informarla che Mauro è già fidanzato con Humilidad, facendole capire in un solo istante come per loro non potrà mai esserci un futuro insieme. Ma le novità negative riguarderanno anche il fronte delle indagini: il fascicolo che Peirò aveva in suoi possesso e che avrebbe potuto incastrare la vedova di German, sparirà improvvisamente, probabilmente dopo essere stato rubato da qualcuno. Mauro cercherà in tutti i modi di convincere il collega a dirgli che fine abbiano fatto tali documenti, ma sarà impossibile scoprire la verità: è stata proprio Cayetana a rubare il tutto, dopo avere appreso da Fabiana la pericolosità di tale fascicolo?

