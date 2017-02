UOMINI E DONNE / Anticipazioni: Manuel Vallicella e Carmen Rimauro, la storia continua senza telecamere? Le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MANUEL VALLICELLA E CARMEN RIMAURO, LE RIVELAZIONI DELL’EX CORTEGGIATRICE – Molti fans di Uomini e Donne sognavano di vedere insieme Manuel Vallicella e Carmen Rimauro. Il tronista veronese, però, ha improvvisamente deciso di lasciare il trono classico non sentendosi più a suo agio nei panni del tronista. Troppa ansia e troppe pressioni hanno spinto l’ex corteggiatore di Ludovica Valli a lasciare il programma senza scegliere. Una decisione che ha spiazzato non solo Maria De Filippi ma anche le sue corteggiatrici, in primis Carmen Rimauro che molti fans vedevano già al suo fianco. “Sì, nonostante ci sia rimasta male, cerco di capirlo perché non vedo il motivo per cui una persona che non sta bene in un contesto debba restarci per forza. Anche perché Uomini e Donne non è qualcosa di necessario o obbligatorio nella vita, quindi se non ci si trova bene credo non ci sia niente di male ad andarsene” – ha dichiarato l’ex corteggiatrice ai microfoni del sito Isa e Chia. In studio, il giorno dell’addio di Manuel, Carmen ha dichiarato di volerlo cercare fuori. L’avrà fatto? La Rimauro risponde così: “Io ho dichiarato di voler rispettare la sua decisione perché ho capito il suo disagio, quindi c’è il massimo rispetto da parte mia. Poi se l’ho cercato o se ho intenzione di farlo vorrei tenerlo per me, per adesso”.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: CARMEN RIMAURO, NESSUN PENTIMENTO PER MANUEL VALLICELLA – Prima di decidere di corteggiare Manuel Vallicella, Carmen Rimauro ha conosciuto anche Luca Onestini. L’ex corteggiatore di Clarissa Marchese ha cercato in tutti i modi di portarla dalla sua parte senza, tuttavia, riuscirci. Alla luce dell’addio di Manuel al trono classico di Uomini e Donne, Carmen Rimauro si sarà pentita della scelta fatta? A rispondere alla domanda è stata la stessa Carmen che, ai microfoni del blog Isa e Chia, ha dichiarato: “Non ho mai avuto ripensamenti, né mi sono pentita di aver scelto Manuel, anche perché col passare del tempo i caratteri dei due tronisti sono usciti fuori e io sono stata veramente contenta di aver scelto Manuel. Durante una delle ultime puntate sono stata ‘attaccata’ perché ho detto di aver fatto una scelta affrettata, ma mi riferivo al modo in cui ho scelto, cioè sulla base delle mie sensazioni. Non ho aspettato di vedere e valutare il loro comportamento e i loro atteggiamenti o di conoscerli meglio, ma mi sono affidata a quello che sentivo. È questo quello che intendevo!”.

