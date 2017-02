UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news: Giulia Latini torna ma Luca Onestini non è più lo stesso! (Trono Classico oggi, 27 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: GIULIA TORNA DA LUCA MA LUI NON È INTERESSATO COME PRIMA - La nuova settimana televisiva di Uomini e Donne si è aperta oggi pomeriggio con il trono classico. Il programma di Maria De Filippi è tornato in pista con le nuove dinamiche di Luca Onestini e Marco Cartasegna, il nuovo tronista che ha preso il posto di Manuel Vallicella che ha preferito abbandonare il suo nuovo percorso in TV dopo la precedente esperienza da corteggiatore di Ludovica Valli. Soleil ha fatto il suo ingresso in studio e dopo aver salutato Luca ha baciato anche Marco tra l’incredulità di Onestini che chiedeva spiegazioni. Successivamente ha fatto il suo ingresso anche Marcella mentre Greta è uscita con entrambi e, in ultimo per Cartasegna arrivano Giorgia, Stephanie e Larisa. La puntata ha previsto la presenza di Mario Serpa che ha fatto il suo ingresso in studio accolto dall’entusiasmo del pubblico. Dopo la fine della scorsa puntata Giulia Latini ha lasciato il programma: “Io so quello che valgo, secondo me ci perde lui” ha confidato la corteggiatrice sfogandosi con la redazione nel backstage. Luca di seguito si è anche recato ad Anzio da lei per riportarla in studio: “Come stai?” chiede Onestini un poco freddo. La risposta non è delle migliori: “Non ti riguarda” chiosa la ragazza. La discussione poi si concentra su Soleil e Luca che afferma di avere avuto la paura che Giulia fosse tornata insieme al suo ex fidanzato: “C’è gente maligna come te e qualsiasi scusa è buona per attaccare…”, conclude lei infastidita cercando di spiegarsi. “Ti interesso o no? Perché te ne sei andata?” la sollecita il tronista: “Mi stai strumentalizzando per arrivare a quell’altra” afferma Giulia in riferimento a Soleil ma lui gli ricorda il loro primo bacio: “Non mi sembra di averti mai preso in giro e non è nemmeno il mio scopo, tira fuori il carattere! Se un giorno ti scelgo esco con la vera Giulia… torni a prendermi?” domanda il tronista, l’esterna si è conclusa con un abbraccio ed un bacio sulla fronte. Attualmente però, appare evidente il forte cambio di rotta di Luca: Giulia tornerà nel suo cuore?

