UOMINI E DONNE / Gossip: Lidia Vella perdona Alessandro Calabrese, sarà lei la nuova tronista?

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: LIDIA PERDONA ALESSANDRO E SALE SUL TRONO? - Lidia Vella ha confessato di aver perdonato Alessandro Calabrese. La turbolenta storia degli ex gieffini è tornata in auge per la partecipazione di lui durante il corso del trono classico di Uomini e Donne. Il romano infatti, per guadagnare nuovi punti simpatia, ha deciso di prendere la "corsia preferenziale" partecipando al programma televisivo più seguito del pomeriggio italiano. Ecco perché, con l'esordio del trono di Sonia Lorenzini, l'ex pugile ha fatto il suo ingresso in studio con l'intento (almeno apparente) di conquistare il cuore della bella mantovana. L'ex corteggiatrice di Claudio D'Angelo però, non ha mostrato alcun interesse nei confronti del ragazzo. Secondo Lidia Vella però, Sonia Lorenzini non manifestava di essere coinvolta da Alessandro Calabrese solo perché frenata dalle sue ripetute bugie piuttosto che dalla mancanza di attrazione fisica. Un paio di esterne però, hanno immediatamente evidenziato le basi instabili di una probabile conoscenza (ancor più approfondita) fino ad arrivare all'eliminazione. Calabrese, mal digerendo il benservito, ha pensato bene di schierarsi a favore delle segnalazioni di Mario Serpa sulla presunta scelta futura nei confronti di Federico Piccinato. Chiusa questa parentesi, l'ex fidanzata di Calabrese si è confidata ai microfoni di Radio Radio e, durante il programma dal titolo "Non succederà più" ha rivelato di avere perdonato l'ex gieffino: "Il perdono fa parte della mia personalità, dei miei valori. Ma il ritorno non è possibile. Determinate cose non si cancellano facilmente, certe ferite rimangono per sempre. Alessandro, al di là di come è finita, mi ha regalato tante gioie. Mi piace ricordarlo per le cose belle che abbiamo passato insieme. In cuor mio l’ho perdonato". Attualmente Lidia si professa anche single smentendo qualsiasi coinvolgimento emotivo con l’ex tronista Gianmarco Valenza ecco perché, il suo nome è ritornato in pista come possibile nuova tronista proprio al posto di Sonia Lorenzini.

