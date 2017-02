UOMINI E DONNE / Soleil Sorgè torna da Luca Onestini? L’avvertimento di Giulia Latini (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: L’AVVERTIMENTO DI GIULIA LATINI PER SOLEIL SORGE’ – Soleil Sorgè tornerà alla corte di Luca Onestini? E’ la domanda che si stanno facendo i fans del tronista di Uomini e Donne dopo l’ultima registrazione del trono classico in seguito alla quale, la bellissima corteggiatrice, stanca di essere criticata e di dover giustificare tutte le sue scelte, ha preferito lasciare lo studio nonostante il percorso fatto con Luca e il forte interesse che le ha già dimostrato il nuovo tronista Marco Cartasegna. Non si sa ancora se il suo sia un addio definitivo o se tornerà sui suoi passi ma, in attesa di scoprirlo, la rivale Giulia Latini, ritornata in studio dopo una bella sorpresa ricevuta da Luca Onestini, ha voluto lanciarle un avvertimento. “A chi aspetta il mio cadavere sul fiume, voglio dire che io amo il mare”, ha scritto Giulia su Instagram lasciando intendere che non ha alcuna intenzione di arrendersi. La Latini è tornata alla corte di Luca Onestini per conquistarlo definitivamente e, dalle anticipazioni diffuse sembra che ci stia riuscendo. Luca, infatti, ha ammesso di aver ritrovato la Giulia che lo aveva colpito durante le prime esterne ovvero la ragazza semplice e senza troppi grilli per la testa. La Latini, inoltre, come si legge su Gossip e Tv, ha anche svelato un aneddoto. “Un signore oggi mi ha detto che il tempo è galantuomo. Restituisce tutto a tutti”, ha spiegato. La rivalità tra Giulia Latini e Soleil Sorgè, dunque, sta diventando sempre più accesa. Tra le due, chi avrà la meglio? I fans scommettono su Giulia.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: MARCO CARTASEGNA VUOLE SOLEIL SORGE’? – Dopo due puntate, Marco Cartasegna ha già animato il trono classico di Uomini e Donne. Il nuovo tronista, infatti, ha messo gli occhi su Soleil Sorge, la corteggiatrice più discussa della seconda parte della stagione di Uomini e Donne, provocando la gelosia di Luca Onestini che ha più volte mostrato il suo fastidio per la situazione. Luca, infatti, non gradisce affatto le attenzioni che Marco rivolge a Soleil la quale, dopo aver rifiutato la corte del tronista, ha deciso di vederlo in esterna per ribadirgli la sua decisione. Una scelta, quella di Soleil, che ha fatto infuriare ancora di più Luca che non vede di buon occhio il suo atteggiamento. Quello che, tuttavia, si chiede il pubblico di Uomini e Donne è: Marco Cartasegna è davvero interessato a Soleil o sta portando avanti un gioco per salire subito agli onori della ribalta? Lo scopriremo con il tempo.

