UOMINI E DONNE / Trono Classico oggi: Marco Cartasegna vince contro Luca Onestini, brillante ed ironico tra una stoccata e l’altra

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO OGGI: MARCO CARTASEGNA VINCE CONTRO IL RIVALE LUCA ONESTINI, ECCO COSA È SUCCESSO - Cosa è successo oggi pomeriggio durante il trono classico di Uomini e Donne? Soleil Sorgè ha avuto il piacere di conoscere Marco Cartasegna scatenando il malumore di Luca Onestini. Di seguito, l’ex Mister Italia è andato ad Anzio per riportare Giulia in trasmissione. La Latini ha fatto il suo ingresso in studio scusandosi per il linguaggio scurrile del precedente appuntamento. Onestini dopo la scorsa puntata si è confrontato nuovamente con la Sorgè per affrontare ancora l’argomento legato alle famose fotografie hackerate. Durante l’inedita esterna Soleil ha anche chiarito il suo punto di vista nei confronti di Marco trovandolo un bel ragazzo e Luca, geloso come non mai ha riempito il rivale di epiteti non signorili. In studio Luca e Marco si sono aspramente confrontati mentre Soleil sentendosi protagonista indiscussa (e assoluta) sorrideva compiaciuta. “Sei stato molto poco elegante” chiosa Cartasegna per poi aggiungere: “Vedrai delle cose…”. Maria De Filippi a questo punto ha suggerito a Gianni Sperti di mettersi in mezzo tra i due perché: “non si sa mai”. Ben presto arriva la sferzata: Marco è andato da Soleil. “Prima che dica qualsiasi cattiveria possiamo vedere il filmato?” domanda Luca innervosito. Tina Cipollari accusa Onestini di essere molto geloso mentre va in onda l’esterna tra i due con l’entusiasmo della Sorgè che mostra esaltazione dopo la visita di Marco: “Avrei voluto parlare di più, volevo farti i complimenti per come ti sei comportata! Hai gestito la cosa con molta dignità mentre lui mi è sembrato poco sensibile ed egoista” chiosa il tronista sempre riferendosi alla spinosa questione legata alla fotografie private diffuse in rete. Soleil si è lasciata “sedurre” dal fascino di Marco reputandolo una persona molto interessante: “Io sto iniziando a provare qualcosa per Luca ma deve essere un rapporto alla pari, lui dopo ieri mi è sceso un po’, vedrò come si comporta…”. La corteggiatrice ha chiaramente lasciato la porta aperta alla nuova conoscenza mostrando anche dell’imbarazzo. “Come prima esterna un palo mi sembra un buon inizio” afferma Luca compiaciuto di ritorno in studio ma Marco non pare essere della stessa opinione. “Io ho lasciato la porta socchiusa” precisa Soleil: “se non ci fossi stato tu sicuramente mi sarei interessata a lui” evidenzia ancora la Sorgè. “Se devo avere paura di te sto abbastanza tranquillo…” dichiara Luca mentre Marco ha riservato al rivale una stoccata dietro l’altra e, con il suo atteggiamento brillante – attualmente – pare vincere contro il rivale su tutta la linea.

