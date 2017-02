Una vita/ Video replica puntata del 24 febbraio: il bacio di Mauro e Teresa

UNA VITA, VIDEO REPLICA PUNTATA 24 FEBBRAIO - Nelle ultime puntate di Una Vita, Lourdes è morta e Maria Luisa non ha mostrato alcun tipo di emozione di fronte agli altri. Fabiana e Victor sono molto preoccupati per la giovane. Intanto, i signori di Acacias devono prendere una decisione per le domestiche. A causa dell'articolo scritto da un giornalista sul romanzo di Leonor, tutte le domestiche rischiano di lasciare il loro lavoro. Tutti sono sembrati decisi a prendere questa decisione. Nel frattempo, Mauro ha chiesto del denaro a Teresa. In cambio lui la aiuterà a risolvere il caso di Cayetana. La donna ha subito accettato. Per Mauro i soldi sono importanti, in quanto deve aiutare Humildad. Quest'ultima gli ha confessato di essere stata ripresa duramente dal padre e che l'uomo le ha anche rubato i suoi soldi. Mauro ha deciso, dunque, di affrontare il padre di Humildad consigliandogli di stare alla larga dalla donna. Nel corso della puntata di Una Vita del 24 febbraio, Teresa è molto preoccupata per Mauro e gli chiede di essere sincero con lei. Ma l'ispettore le consiglia di stare lontana da lui, in quanto potrebbe essere pericoloso stare troppo vicini. Intanto, Maria Luisa va a salutare Lourdes e in lacrime le dichiara di essere delusa dal suo comportamento. Lei si è comportata nel corso degli anni come lei avrebbe sempre voluto. Maria Luisa annuncia che non diventerà come la madre, lei avrà un'anima, riderà, amerà e non disprezzerà più Trini. Juliana consiglia Teresa di non scherzare troppo con Cayetana, in quanto è abbastanza pericolosa. L'obbiettivo della maestra è quello di avvicinarsi a Fabiana per scoprire qualcosa. Per tale motivo, appena scorge la domestica cerca di scusarsi con lei. Teresa confessa a Fabiana di avere paura di Mauro. Si tratta di un piano ideato dall'ispettore, che a quanto pare funziona, tanto che Fabiana sembra aver accettato le scuse della donna. Ursula promette a Cayetana che Mauro pagherà per tutto quello che ha cercato di fare contro di loro. Humildad ringrazia Mauro per aver affrontato suo padre. Cayetana informa Fabiana che tutte le domestiche verranno licenziate. Fabiana in lacrime chiede di evitare tutto questo. Ma Cayetana confessa di aver preso ormai una decisione. Nonostante ciò, promette e Fabiana che, per la sua fedeltà dimostrata più volte, la aiuterà i primi tempi. Ramon chiede a Maria Luisa di non trattenersi e di sfogarsi. L'uomo non comprende il comportamento della figlia, che non riesce a confessare di essere a conoscenza della verità su Lourdes. Ramon le chiede di accompagnarlo al funerale della madre, ma lei non vuole accettare. Fabiana informa le altre domestiche della decisione presa dai signori di Acacias e tutte entrano in crisi. Intanto, Teresa si dimostra fredda nei confronti di Mauro. Tra i due scatta un bacio passionale. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 24 FEBBRAIO DI UNA VITA.

