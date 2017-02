Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda Classico o Over? Luca e Marco rivali per Soleil (oggi 27 febbraio 2017)

Uomini e Donne, oggi in onda il Trono Classico: Giulia Latini torna per Luca Onestini (oggi 27 febbraio 2017) - Una nuova settimana è appena iniziata e per Uomini e Donne si comincia con una puntata molto speciale dedicata al Trono Classico. I tronisti sono rimasti in due, Luca Onestini e il nuovo arrivato Marco Cartasegna, e la situazione è già molto tesa. Si riparte in particolare da ciò che è accaduto tra Luca e Giulia nella scorsa puntata e dall'uscita di scena furiosa della corteggiatrice. Nonostante le parole dette in studio, il tronista decide di chiarire, ecco perchè si reca da lei ad Anzio. Qui Luca ammette di essere rimasto male che lei sia andata via così, come se nulla le importasse, ma Giulia ammette di avere paura di investire sentimenti per poi essere ferita, cosa che non vuole assolutamente. Lei oggi ha però deciso di tornare in studio per lui e Gianni Sperti ammette di aver cambiato idea e aver capito che Giulia tiene davvero a Luca. Subito dopo la scorsa puntata, Luca ha però raggiunto anche l'altra corteggiatrice, Soleil Sorgè.

Uomini e Donne, oggi in onda il Trono Classico: Marco Cartasegna e Luca Onestini già rivali per Soleil (oggi 27 febbraio 2017) - Anche in questo caso, il tronista vuole sapere come sta e si scusa in quanto dispiaciuto di averla vista con gli occhi lucidi. Ma è anche un'altra la motivazione di questa visita: Luca vuole sapere se per caso potrebbe esserci un interesse per il nuovo arrivato, Marco. Soleil ammette che è un bel ragazzo ma che è ormai interessata a lui e accetterebbe un'esterna con Marco solo per provocarlo. Gli epiteti usati da Luca verso Marco non sono tuttavia molto carini, tanto che Cartasegna ammette di non aver gradito e Gianni appoggia, ritenendo Luca geloso. I due iniziano allora a scontarsi, tanto che Maria ritiene che sia il caso che Gianni cambi postazione e sieda tra loro due. Ma ecco il colpo di scena: Marco è davvero uscito con Soleil. La corteggiatrice si dice lusingata ma conferma di provare dei sentimenti per Luca. Non sembra essere un no deciso quello di Soleil, tanto che in studio arriva la conferma che non fa altro che alimentare la rivalità tra i due tronisti. Luca ha però la risposta a ciò che è appena accaduto: anche lui è uscito con una corteggiatrice di Marco, Greta, e anche in questa esterna Onestini parla male del rivale, dettaglio che in studio accende nuove polemiche.

